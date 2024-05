Beatlomanija skozi Paulov objektiv

Beatlomanija, ki je pred šestimi desetletji za vselej spremenila glasbeni svet, je že dolgo predmet psiholoških, socioloških in ostalih raziskav, po novem pa je zaživela kot fotografska razstava. Avtor fotografij je eden izmed glavnih krivcev za nastanek tega popkulturnega fenomena: Paul McCartney, basist, pevec in avtor številnih uspešnic liverpoolske glasbene skupine The Beatles.

Ko so Paul, John Lennon, George Harrison in Ringo Starr sredi šestdesetih prvič odleteli v ZDA, so evforijo povzročili tudi na drugi strani luže. Na desettisoče oboževalcev je pohitelo na newyorške ulice v upanju, da bodo videli svoje idole. In številni niso bili razočarani. Paul McCartney jih ni le pozdravil, temveč je tudi sam posnel fotografije s svojo 35 mm filmsko kamero Pentax. Minuli konec tedna so odprli razstavo njegovih fotografij v Brooklynskem muzeju. Na ogled bodo do 18. avgusta.

A podobe newyorških oboževalk in oboževalcev predstavljajo le delček razstave. McCartney je bil namreč strasten fotograf, ki je temeljito dokumentiral bliskoviti vzpon liverpoolske četverice. »Skozi Paulove oči vidite, kaj je bilo v resnici središče najstniške revolucije. Znajdete se znotraj zelo ozkega kroga ljudi: Beatlov, njihovega menedžerja in producenta ter njihovih deklet,« je za spletni portal ARTnews dejala Catherine Futter, direktorica kuratorskih zadev in kustosinja v Brooklynskem muzeju. »O Paulu McCartneyju pogosto razmišljamo kot o glasbenem umetniku, vendar iz njegovih fotografij lahko vidite, da ima smisel za vizualno estetiko. Številne fotografije na razstavi niso le posnetki – so tudi res dobro oblikovana in sestavljena umetniška dela.«