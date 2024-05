Ljubosumje je bilo krivo za spor, ki se je končal s smrtjo

Razlog za streljanje na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica na zadnjo nedeljo v aprilu, v katerem je en moški umrl, drugi pa bil hudo telesno poškodovan, je bilo ljubosumje, javljajo s Policijske uprave Maribor. Na podlagi do sedaj zbranih obvestil in dokazov obstaja utemeljen sum, da je pokojni izvršil kaznivo dejanje poskusa umora po 116. členu KZ-1. O tem bodo obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Operativno komunikacijski center Policijske uprave Maribor so v nedeljo, 28. aprila 2024, okrog 20.15, obvestili o streljanju, še povzemajo dogajanje na Policijski upravi Maribor. Na kraj - v Okoško Goro v občini Oplotnica - so takoj prispeli policisti, ki so območje zavarovali ter pričeli z ukrepi za zaščito življenja ljudi ter z zbiranjem obvestil.

Pri tem so ugotovili, da je prišlo do spora med dvema moškima, starima 50 in 58 let, in v nadaljevanju tudi do uporabe strelnega orožja. Za 58-letnega moškega so bile strelne poškodbe tako hude, da je na kraju umrl, medtem ko je bil 50-letni moški hudo telesno poškodovan. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Maribor, kjer so mu nudili zdravniško oskrbo, in ni v smrtni nevarnosti.

O dejanju sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka z Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, ki sta prišli na kraj.

V okviru preiskave kaznivega dejanja so si ogledali kraj kaznivega dejanja, prav tako je potekalo intenzivno in obsežno zbiranje obvestil, ki je pokazalo, da so se trije moški, stari med 50 in 61 let najprej družili v gostinskem lokalu. Skupaj so ga tudi zapustili in odšli do naslova bivanja 50-letnika. Tam je med njim in 58-letnikom prišlo do spora. Slednji se je s kraja odpeljal na svoj naslov bivanja, ko pa se je vrnil, se je spor med njim stopnjeval do te mere, da je 58-letnik odšel v svoje vozilo po pištolo, s katero je večkrat ustrelil proti 50-letniku ter si nato sodil sam.

Po doslej zbranih obvestilih je bil motiv za navedeno dejanje ljubosumje.

Pokojni za uporabljeno strelno orožje ni imel dovoljenja.

Omenjenih moških v zadnjem obdobju tudi niso obravnavali zaradi suma storitve kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja.