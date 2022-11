Prodiranje narave, bolezni in lepote

V nadaljevanju preberite:

Dolgometražni prvenec Juraja Lerotića je intimna pripoved o spoprijemanju z duševno stisko, ki temelji na režiserjevi osebni izkušnji. Režiser in scenarist, ki je v filmu odigral tudi samega sebe v glavni vlogi, je pred leti zaradi samomora izgubil brata. Travmatično izkušnjo mu je uspelo predelati s pomočjo scenarija v katerega je odlično ujel občutek nemoči in groze, ki se pojavi pri tovrstnih življenjskih izkušnjah. Moč filma je v iskrenosti in obrtni spretnosti, ki prevzame gledalca.