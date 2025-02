Velik uspeh slovenskega filma – Kaj ti je deklica nagrajen na Berlinalu

Prvenec Kaj ti je deklica scenaristke in režiserke Urške Djukić je na 75. Berlinalu prejel nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov FIPRESCI za najboljši film v uradnem tekmovalnem programu Perspektive, so sporočili s Slovenskega filmskega centra.

Mednarodna žirija je za film podala naslednjo obrazložitev: »Skrivnosti, intimne želje, prevare, izpovedi: otvoritveni film novega tekmovalnega programa Perspektive raziskuje kalejdoskop prebujanj, ki jih poganja sugestivna čutna izkušnja, in pooseblja izjemen uvodni prizor. Režiserka z odličnim filmskim izrazom čudovito prikaže težave najstnice, ki vstopa v obdobje odraščanja in se spoprijema s privlačnostjo spolnosti na eni in pritiski družbenih omejitev na drugi strani.«

Režiserka je ob prejemu nagrade dejala: »Nagrada FIPRESCI za najboljši prvenec je res pomembna nagrada filmskih kritikov. Zelo smo veseli, počaščeni in hvaležni, da so jo podelili našemu filmu. Ob tem bi se rada zahvalila žiriji, ki so jo sestavljali Sara D'Ascenzo, Olivia Popp ​in Bidhan Rebeiro, da so našemu delu pripisali tako vrednost, predvsem pa se želim zahvaliti vsej ekipi, soavtorjem in vsem srčnim ljudem, ki so pomagali ustvariti ta film.«

Ob tej priložnosti je poudarila, da v Sloveniji vse več ženskih avtoric ustvarja filme, zato čuti, da prihaja 'ženski val'! »Z navdušenjem pričakujem dela svojih kolegic ustvarjalk, ki končno dobivajo prostor in glas, da svoj pogum izrazijo skozi filmski medij« je dodala.

Protagonistka filma je 16-letna Lucija, ki začne peti v dekliškem pevskem zboru. Tam se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano-Marijo. Ko zbor odpotuje v podeželski samostan za vikend pevskih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z Ano-Marijo in drugimi dekleti. Medtem ko se znajde v neznanem okolju, kjer raziskuje svojo prebujajočo se spolnost, Lucija začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru.

Protagonistka filma je 16-letna Lucija, ki začne peti v dekliškem pevskem zboru. FOTO: Spok Films

Scenarij za film sta napisali režiserka in Maria Bohr. V filmu v glavnih vlogah so nastopili Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović, Mateja Strle, Saša Pavček in drugi.

»Že izbor in uvrstitev filma Kaj ti je deklica kot otvoritveni film tekmovalnega programa Perspektive je izkazal čast režiserki in celotni ekipi. Navdušeni odzivi občinstva in kritikov so to v preteklem tednu tudi dokazovali. Nagrada mednarodnega združenja FIPRESCI za najboljši film Perspektiv pa je priznanje, da smo ustvarili izjemen film, ki bo s svojim poetičnim, vizualnim izrazom, mladostno energijo glavnih igralk in slovensko ljudsko glasbo uspešno nagovarjal občinstvo tako doma kot po svetu,« je povedal Jožko Rutar. Koproducenti filma so italijanska Staragara IT, hrvaški 365 Films, srbski Non-Aligned Films, slovenski studio NOSOROGI ter produkcijska hiša OINK. Pridruženi producent je francoska produkcijska hiša Sister Production.

Premiera bo 3. marca

Direktorica slovenskega filmskega centra Nataša Bučar je ob današnji dobri novici poudarila, da »nagrada na Berlinalu pomeni veliko priznanje slovenskemu filmu in njegovim ustvarjalcem ter dokazuje, da je slovenska filmska umetnost konkurenčna tudi, kadar gre za največje v svetu«.

V Sloveniji bo premiera nagrajenega filma 3. marca v Cankarjevem domu.

Letos so se na Berlinalu poleg omenjenega filma v tekmovalne programe uvrstili še štirje slovenski filmi: lutkovni celovečerni animirani film za otroke Zgodbe iz čarobnega vrta režiserja Leona Vidmarja (Generation Kplus); dve slovenski manjšinski koprodukciji: Zajčji nasip hrvaške režiserke Čejen Černić Čanak (Generation Kplus) in dokumentarni film Prekinitev ognja režiserja Jakoba Kreseta (kratki film). Tretja slovenska manjšinska koprodukcija Osemdeset plus srbskega režiserja Želimirja Žilnika pa je bila prikazana v programu Forum.