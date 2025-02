Milijonska nakazila tudi odvetnici Nini Zidar

V nadaljevanju preberite:

Po desetih dneh od izbruha nove afere v Darsu oziroma okoli njega so se vendarle izrisali obrisi afere, v središču katere sta odvetnica Nina Zidar (prej Klemenčič) in trener konjev (in nekdanji tekmovalec v konjeništvu) Luka Založnik, ki je več let skrbel za odvetničine konje.

V ozadju pa se nadaljuje spopad med dvema štajerskima lastnikoma podjetij, ki si konkurirata za odvoze vozil s slovenskih avtocest.

Enes Draganović odvoze s slovenskih avtocest izvaja prek podjetja Draganović, Samo Feštajn pa jih je v preteklosti prek avtovleke Žonta (ki jo je pred leti kupil v stečaju). V času prejšnje uprave Darsa je številne pravne posle v tej državni družbi izvajala Nina Zidar oziroma njena odvetniška pisarna Zidar Klemenčič (ki je v 80-odstotni lasti Nine Zidar).