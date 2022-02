Teža kazni, teža krivde

V nadaljevanju preberite:



Ameriški filmski režiser, producent in scenarist Joel Coen, ki se je filmov pretekla štiri desetletja vselej loteval z bratom Ethanom, je že leta 2018, ko se je brat odločil začasno posvetiti delu za gledališče, vedel, da bo svoj prihodnji film režiral sam. Priložnost se je ponudila, ko ga je igralka in žena Frances McDormand, ki se je tedaj pripravljala na odrsko uprizoritev tragedije, povprašala, ali bi jo režiral. Ponudbo je zavrnil, toda porodila se mu je ideja o filmski priredbi, ki je pod okriljem produkcijske hiše A24 zdaj na voljo na Apple TV+.

Tako kot v izvirnik nas tudi v njegovo različico Tragedije Macbetha povedejo tri vešče, vedežne sestre, ki nas posvarijo, da vstopamo na trdo, mračno, težko zemljo – Škotsko –, kjer je (moralni) red zaobrnjen; lepi grd, grdi lep, hripajo. Če se na prvi pogled zdi, da se bo na tej severni zemlji odvila prilika o oblasti – kako zavaja, kako kvari –, Shakespeare preizprašuje nekaj kompleksnejšega; to, kaj so naše želje in od kod izhajajo, kako nas prevzemajo, nam nalagajo odgovornost, pa tudi, ali jim je mogoče ubežati.