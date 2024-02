Umrl Carl Weathers, filmski Apollo Creed

Filmski igralec Carl Weathers, ki je zaslovel z vlogo Apolla Creeda v boksarskih filmih Rocky, je umrl v petek na svojem domu v starosti 76 let, je poročala ameriška televizija CNN. Njegov agent Matt Luber je povedal, da je nekdanji poklicni nogometaš v ligi NFL umrl mirno. Vzroka smrti ni navedel.

»Carl je bil izjemen človek, ki je imel izjemno življenje. S svojim prispevkom filmu, televiziji, umetnosti in športu je pustil trajno sled za generacije po vsem svetu,« je sporočila pokojnikova družina.

Weathers je bil nekdanji nogometaš, ko se je udeležil avdicije za film Rocky I in ni nikoli prej boksal. Kasneje je nastopil še v filmih Rocky II in Rocky III, za katerega scenarij je napisal Sylvester Stallone, ki je imel v filmu tudi glavno vlogo.

Stallone je igral boksarja iz Philadelphie, ki mu svetovni prvak Apollo Creed ponudi priložnost boja za naslov in v drugem delu filma mu to tudi uspe. Stallone je kasneje ustvaril še več nadaljevanj filma z istim imenom, Weathers pa se je po nastopu v tretjem z novo slavo podal v druge filme in televizijske nadaljevanke.

Z Arnoldom Schwarzeneggerjem je igral v filmu Predator in številnih drugih, nazadnje pa je nastopal v televizijski izpeljanki Vojne zvezd z naslovom The Mandalorian, za kar je prejel nominacijo za emmyja. Delal je tudi kot režiser.

Weathers se je rodil v New Orleansu in je na igral nogomet na univerzi San Diego State, kasneje pa kratek čas tudi v ligi NFL za ekipo Oaklanda. V 70. letih prejšnjega stoletja se je nogometu odpovedal in posvetil igralski karieri

Schwarzenegger je ob novici o njegovi smrti sporočil, da filma Predator brez Weathersa ne bi mogel narediti. »Delati z njim je bil čisti užitek,« je na instagramu objavil nekdanji guverner Kalifornije.

Stallone je sporočil, da ga je novica hudo prizadela, saj je bil Weathers del njegovega življenja in uspehov. »Brez njega v Rockyju ne bi dosegel tako velikega uspeha. Bil je čudovit,« je med drugim sporočil Stallone.