Umrl je Milorad Milinković

Umrl je znani srbski režiser in glasbenik Milorad Milinković. Med njegovimi najbolj znanimi filmi je komedija Mrtvo hladen, režiral pa je tudi prvi srbski film, posnet v 3D tehnologiji, Peti metulj, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Režiser in scenarist je umrl v ponedeljek v starosti 60 let. Rodil se je leta 1965 v Beogradu, kjer je končal matematično gimnazijo in nato leta 1991 diplomiral na Akademiji umetnosti v Novem Sadu na oddelku režije.

Udejstvoval se je tudi kot pevec, kantavtor, didžej in nogometni komentator. Bil je vokalist in kitarist rock skupine Morbidi i Mnoći ter kasneje zasedb Big sex in Zmajevi.

Med njegovimi najbolj znanimi filmi sta še komediji Srečkolov in Osmrtnica za Escobarja. Ustvarjal je tudi dokumentarce o jugoslovanski rock in punk sceni in serije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je v sožalnem telegramu zapisal, da bosta njegov talent in ustvarjalna izvirnost pustila trajen pečat v filmski umetnosti. Izpostavil je njegove številne talente, od glasbe do pisanja, in njegovo drznost za obravnavo zahtevnih tem, s katero je »na edinstven način obogatil vsako svojo ustvarjalno fazo in našo umetnost kot celoto«.

Podpredsednik vlade in minister za notranje zadeve Ivica Dačić pa je med drugim ocenil, da je Milinković s svojim delom pokazal ne le izjemno nadarjenost, ampak tudi sposobnost nasmejati, ganiti in spodbujati generacije gledalcev. »Zaradi svoje ustvarjalnosti, smisla za humor in predanosti je bil edinstven in nenadomestljiv,« je zapisal ob sožalju.