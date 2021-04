Umrla je Helen McCrory, igralka iz Harryja Potterja

S partnerjem Damianom Lewisom. FOTO: Luke Macgregor/Reuters

V starosti 52 let je za posledicami raka umrla britanska filmska, televizijska in gledališka igralka, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil njen življenjski in igralski sopotnikZnana je bila po vlogi Narcisse Malfoy v filmih o Harryju Potterju, zaigrala je tudi v filmu o Jamesu Bondu Skyfall iz leta 2012.Helen McCrory se je rodila leta 1968 v Paddingtonu v zahodnem Londonu kot najstarejša od treh otrok. Obiskovala je šolo v jugovzhodni Angliji in eno leto živela v Italiji, preden je študirala igro v Drama Centre v Londonu. V svoji karieri je nato odigrala množico vlog na malem in velikem platnu, pa tudi na odru.Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je bila najbolj znana iz uspešne kriminalne serije BBC Birminghamske tolpe in po vlogi Narcisse Malfoy iz franšize o Harryju Potterju.Dvakrat je upodobila Cherie Blair, ženo nekdanjega britanskega premierja, in sicer v filmih Kraljica režiserjaiz leta 2006 in Posebni odnosiiz leta 2010. V filmu o Jamesu Bondu Skyfall, ki ga je režiral, pa je odigrala izmišljeno britansko notranjo ministricoZ Damianom Lewisom, s katerim je skupaj zaigrala v ameriški televizijski seriji Domovina, se je poročila leta 2007. Par se je spoznal pri Shakespearovi igri Mnogo hrupa za nič, v kateri sta odigrala vlogi protagonistov Beatrice in Benedicka.Leta 2011 je za časnik Independent povedala, da se je izognila slavi, a da je počaščena, da je lahko igrala tako zanimive vloge. Po njenih besedah je naloga igralca v tem, da prepriča občinstvo, da je življenje blatno in čudovito hkrati in da ga je kot takega vredno živeti.