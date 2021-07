V Cannesu zmagal francosko-belgijski triler Titane

Na 74. filmskem festivalu v Cannesu je najprestižnejšo nagrado, zlato palmo, prejel francosko-belgijski film Titane režiserke, poroča francoska tiskovna agencija AFP. S tem je po Jane Campion postala druga režiserka, ki je slavila na največjem filmskem festivalu na svetu. V igri za nagrade je bilo 24 filmov.Titane (Titan) spremlja mlado žensko, ki ima, vse odkar je v otroštvu doživela prometno nesrečo, v glavi vstavljeno ploščico iz titana. Zaradi nje je postala serijska morilka in razvila spolno privlačnost do kovin, še posebej jo vznemirjajo veliki športni avtomobili.Protagonistka združi obe strasti, kar je, kot poročajo kritiki s festivala, med občinstvom mnogokrat sprožilo salve smeha, ne nujno toliko zaradi duhovitosti kot nelagodja, šoka in nenazadnje navdušenja nad drznostjo in izvirnostjo režiserke. Protagonistka z avtom namreč tudi zanosi.Julia Ducournau je zaslovela pred petimi leti s prvencem Surovo, ki je premiero doživel prav v Cannesu. Zdaj je na prestižnem in po mnenju številnih zelo konservativnem filmskem festivalu žirijo prepričala z žanrskim filmom, ki hodi po robu.Drugo najpomembnejšo nagrado, grand prix, sta si po presoji žirije razdelila dva filma, iranski Herojin finski Compartment No.6Za najboljšo igralko je bila razglašena Norvežankaza film Najslabša oseba na svetu, za najboljšega igralca paiz filma Nitram.Nagrado za najboljšega režiserja je prejelza muzikal Annette. Nagrado za najboljši scenarij je prejel Drive my car, ki ga podpisujeta japonska piscainZlato kamero za najboljši prvenec je prejel film Morena hrvaške režiserke, ki je nastal tudi v slovenski koprodukciji Staregare (Miha Černec) in Spok film (Jožko Rutar).