Stöckl ima več ponudb, Osla ne bo zapustil, hčerka je Norvežanka

Dolga saga na Norveškem se je slednjič vendarle končala. Potem ko je Alexander Stöckl zapustil položaj glavnega trenerja tamkajšnje reprezentance v smučarskih skokih, že išče novo službo. Po poročanju različnih virov naj bi se že dalj časa dogovarjal z vodilnimi možmi na poljski zvezi, vendar ne za selektorja, temveč za – menedžerja.

Stöckl tega ni potrdil niti zanikal, je pa razkril, da ima več ponudb tako iz športa kot tudi izven njega. »Zdaj si bom vzel čas in dobro razmislil, kaj si želim početi,« je povedal 50-letni Avstrijec, ki je najboljše norveške skakalce vodil kar trinajst let. »Zavedam se, kaj vse sem v tem času dosegel s svojimi pomočniki in serviserji. To bom vzel s seboj, kamorkoli bom že šel,« je poudaril Stöckl, ki je s svojimi varovanci osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo.

»Bilo je veliko čudovitih trenutkov, v posebej lepem spominu pa bom ohranil zlato olimpijsko lovoriko na moštveni tekmi leta 2018 v Pjongčangu,« je razkril strokovnjak iz St. Johanna na Tirolskem, ki ne razmišlja o tem, da bi zapustil Norveško. »Nobenega razloga ni, da bi odšel iz Osla. Hčerka obiskuje drugi razred, ona je Norvežanka,« je še dejal Stöckl.