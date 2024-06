80. obletnica dneva D: Hvala, ker ste rešili svet

Skupino so sestavljali veterani, stari od 96 do 107 let, so sporočili iz letalske družbe American Airlines, s katero so potovali v Pariz. Pot je pomagala organizirati fundacija igralca Garyja Sinisa, igralec pa se jim je pred poletom zahvalil z besedami: »Hvala, ker ste rešili svet. Vsi tukaj smo vaši dolžniki.«

V Franciji se bodo veterani udeležili slovesnega polaganja vencev na ameriškem pokopališču Suresnes, obiskali Eifflov stolp in se pridružili slovesnosti pri Slavoloku zmage, na kateri se bodo poklonili padlim francoskim vojakom. Nato se bodo odpravili v Normandijo, kjer bodo položili vence na plažah Omaha in Utah, kjer se je 6. junija 1944 v operaciji Overlord, največji morski vojaški operaciji v zgodovini, izkrcalo skoraj 160.000 zavezniških vojakov, 73.000 iz Združenih držav.

Operacija, znana tudi pod kodnim imenom Neptun, se je v zgodovino zapisala kot dan D in predstavlja začetek osvobajanja Francije in Zahodne Evrope. Na dan D je bilo ubitih 4414 zavezniških vojakov, med njimi 2501 Američan, več kot 5000 pa je bilo ranjenih.

V skupini, ki je iz Dallasa odpotovala v Evropo, sta tudi dve ženski, ki predstavljata vse ženske, ki so v vojnem času delale v obrambni industriji, in šest posameznikov, ki so si v Iraku, Afganistanu in Vietnamu priborili najvišje ameriško vojaško odlikovanje, ki ga podeljuje ameriška vlada, medaljo časti.

V Franciji ob 80. obletnici dneva D v spomin na ta dan in v zahvalo veteranom potekajo številne slovesnosti, ki se jih bo kljub visoki starosti, zdravstvenim težavam in dolgi poti čez Atlantik udeležilo nekaj udeležencev bitke. »Nikoli jih ne bomo pozabili. In to jim moramo povedati,« je za Associated Press povedal Philippe Étienne, predsednik organizacijskega odbora komemoracije Liberation Mission.