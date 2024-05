Ekipa za krizno upravljanje v Cannesu je pripravljena

V mondenem Cannesu na francoski Azurni obali se je sinoči začel 77. mednarodni filmski festival. Filmski spored je odprla komedija Le Deuxieme Acte (Drugo dejanje) francoskega režiserja Quentina Dupieuxa. Slavljenka otvoritvene slovesnosti pa je bila 74-letna Meryl Streep, ki je prejela častno zlato palmo. Je ena najbolj cenjenih igralk v zgodovini Hollywooda z rekordnimi 21 nominacijami za oskarja, prejela je tri kipce. V Cannesu je bila doslej le enkrat, daljnega leta 1989, ko je prejela nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Krik v temi.

Kdo bo letos dobil zlato palmo, bo odločila žirija pod predsedovanjem režiserke lanske uspešnice Barbie Greta Gerwig. V tekmovalnem programu je 22 filmov. Zmagovalec bo znan na sklepni festivalski slovesnosti 25. maja.

Vendar pa v južni Franciji kaže, da glavnina dogajanja ne bo potekala na platnih, nad prireditvijo se zbirajo temni oblaki, najprej grožnja festivalskih delavcev s stavko zaradi prenizkih plač in slabih delovnih razmer, predvsem pa ta čas še skrivnostni seznam spolnih nasilnežev. Organizatorji festivala so že ustanovili ekipo za krizno upravljanje, ki naj bi odgovorila na obtožbe, če bodo imena prišla v javnost v času prireditve, kot napovedujejo nekateri francoski mediji.

Koordinatorji za intimne prizore

Ob skrivnem seznamu spolnih nasilnežev so člani žirije spregovorili tudi na novinarski konferenci pred odprtjem festivala. Greta Gerwig je komentirala, da je gibanje #JazTudi (#MeToo) pripeljalo do bistvenih izboljšav v filmski industriji in da se mora o spolnih napadih še naprej govoriti in izpostavljati predatorje.

Kot pozitivno je omenila večjo uporabo koordinatorjev za intimne prizore (intimacy coordinators) v ameriški filmski industriji, ki pomagajo pri koreografiranju televizijskih in filmskih prizorov, ki vključujejo seks ali goloto, ter zagotavljajo, da igralci niso izkoriščani ali da se ne počutijo neprijetno.

Cansko žirijo v turbulentnem ozračju vodi režiserka uspešnice Barbie Greta Gerwig. FOTO: Loic Venance/AFP

Imena režiserjev in igralcev na seznamu, ki se ga je že prijel vzdevek eksploziven, naj bi anonimno že poslali na pariški Narodni center za kinematografijo in vodilne francoske produkcijske hiše. Obstaja možnost, da bodo filme, ki bi bili povezani z imeni spolnih nadlegovalcev, izločili iz programa.

V Cannesu bodo sicer med drugim prikazali epski Megalopolis Francisa Forda Coppole ter sago Kevina Costnerja Horizon: An American Saga. Devetinšestdesetletni Costner in 85-letni Coppola sta v svoja filma, ki sta bila že dlje časa predmet ugibanj, vložila veliko časa in lastnega denarja.

Posebna pa je zgodba iranskega režiserja Mohameda Rasulofa, ki so ga v Teheranu obsodili na večletno zaporno kazen in bičanje. Skrivoma je zapustil domovino in prišel v Cannes, kjer bodo premierno predvajali njegov novi film The Seed of the Sacred Fig (Seme svete fige).