Včasih enostavno zmaga optimizem

Režiser, scenarist, igralec in producent. Vse to je Dragan Bjelogrlić v filmu Varuhi formule, ki je doživel svetovno premiero na filmskem festivalu v Locarnu in tam prejel Variety Piazza Grande, nagrado žirije kritikov filmske revije Variety za najboljši film, in Pardo Verde Ricola​, nagrado posebne žirije zeleni leopard, na filmskem festivalu v Sarajevu pa nagrado občinstva za najboljši film.

»To je bil najtežji film, prepričljivo najtežji, kar sem se jih lotil, sedem let je nastajal,« je povedal Bjelogrlić. Na festival Liffe, katerega producent je Cankarjev dom, torej prihaja opaženi in ­nagrajeni film.