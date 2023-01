Verzi, ki so oživeli na platnu

V nadaljevanju preberite:

Filmski program prinaša integralni opus večkrat nagrajenih kratkih filmov, ki jih je scenarist in režiser Jan Cvitkovič posnel med letoma 2003 in 2022. Prikazan bo tudi njegov celovečerni prvenec Kruh in mleko, s katerim je slavil na filmskem festivalu v Benetkah leta 2001, kjer je prejel zlatega leva prihodnosti za najboljši debitantski film.

Kratki filmi Jana Cvitkoviča so izrazito poetični, arhetipski, intimni, celo prvinski, totalni. »V svoji zavezanosti raziskovanju zmožnosti filmskega jezika nam avtor obelodanja osebno čutenje neizbežne povezanosti svojega – in našega – notranjega ter zunanjega sveta,« je mogoče prebrati v spremnem besedilu k retrospektivi. Pri kazanju te univerzalnosti je torej izrazito oseben, saj pri filmskem ustvarjanju dosledno sledi lastni intuiciji, nareku nezavednega, bodisi ko pripoveduje zgodbo marginalca, slehernika, bodisi ko skozi terapevtsko avtorefleksijo v resnici pripoveduje o sebi.