Vodič skozi obup, preoblikovan v otroške igre

»Veš, kaj imajo skupnega ljudje, ki nimajo denarja, in tisti, ki ga imajo preveč? To, da zanje življenje ni zabavno.« Tako pravi Oh Il Nam, eden najzanimivejših junakov južnokorejske serije Igra lignja (Squid Game). Leto in pol po tem, ko so po vsem svetu donele hvalnice v čast Parazitu južnokorejskega režiserja Bong Džun Hoja, se zdaj prav tako na veliko govori o novi seriji, ki ima z omenjenim filmom veliko skupnega.