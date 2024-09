Za oskarja se bo potegovala Odrešitev za začetnike

Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev je za uradnega kandidata za nagrado oskar v kategoriji najboljši mednarodni celovečerni film izbrala film Odrešitev za začetnike režiserke Sonje Prosenc.

Komisija je v obrazložitvi zapisala, da film »obravnava aktualno temo hedonistične elite sodobnega sveta, ki živi svoje varno in nedotakljivo življenje pod steklenim zvonom. V filmu se uspešno prepleta kompleksna dinamika odnosov med notranjim in zunanjim svetom, duhovnim in fizičnim. Z inovativno kombinacijo izraznih sredstev, na visoki produkcijski ravni ter s pravo mero komičnosti in tragičnosti je ustvarjalcem uspelo prebiti navidezno steklo, ki nas je doslej varovalo pred vdorom surove resničnosti«.

To je po filmih Drevo in Zgodovina ljubezni že tretji film Sonje Prosenc, izbran za slovenskega kandidata za mednarodnega oskarja.

Odrešitev za začetnike je svetovno premiero doživela na filmskem festivalu Tribeca v New Yorku. Je prvi slovenski film, ki se mu je uspelo prebiti v tekmovalni program tega prestižnega festivala. V tekmovalnem programu je nastopil (in ga odprl) tudi na nedavnem 30. sarajevskem filmskem festivalu.