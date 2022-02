Za začetek razbijanje kulta osebnosti

V Berlinu so se kljub pandemiji, ki je še vedno v zamahu in zaradi katere sta ameriška festivala Sundance ter Palm Springs potekala na daljavo, odločili, da bodo festival izpeljali v živo – virtualno bo potekala le Evropska ­filmska tržnica. Dvorane bodo zasedene s polovično kapaciteto, občinstvo se bo kljub pogoju PC testiralo vsak dan.

»Za letošnje odprtje smo iskali film, ki bi lahko popestril naš mračni vsakdan in vanj vnesel nekoliko lahkotnosti. Peter von Kant je teatralični tour de force, spleten okoli koncepta zaprtja javnega živ­ljenja. François Ozon komorno igro napolni z ljubeznijo, ljubosumjem, zapeljevanjem in humorjem – snovmi, ki spletajo življenje in umetnost,« je pred začetkom povedal umetniški direktor Berlinala Carlo Chatrian. Naslovni junak Ozonovega najnovejšega filma je slavni režiser, ki se zaplete v razmerje z veliko mlajšim privlačnim igralcem, ta pa njuno poznanstvo izkoristi, da bi se uveljavil v filmskem svetu.

Ozona je tokrat navdihnila gledališka uspešnica Rainerja Wernerja Fassbinderja Grenke solze Petre von Kant, s katero se je v filmski različici nemški režiser na Berlinalu leta 1972 potegoval za zlatega medveda. Zgodba o klavstrofobični emocionalni soodvisnosti (v njej igrajo Denis Menochet, Isabelle Adjani in Khalil Gharbia) v Ozonovih rokah dobi ostre robove satire in kritike kulta osebnosti.

François Ozon bo z najnovejšim filmom, ki je poklon francoskega avtorja nemški kulturi, že šestič v Berlinu. Prvič se je nemškemu občinstvu predstavil pred dvajsetimi leti s filmom 8 žensk, ki bo tokrat del retrospektivnega hommagea, posvečenega francoski igralki ­Isabelle Huppert (Učiteljica klavirja, Ona, À propos de Joan), ki bo na slovesnosti v torek prejela zlatega medveda za življenjsko delo.

V 16 sekcijah se bo ­zvrstilo 179 premier. Nagrade bodo podelili na slovesnosti 16. ­februarja. Zlatega medveda za življenjsko delo bo prejela francoska igralka Isabelle Huppert.

Preproga pred palačo Berlinala je pogrnjena. FOTO: Stefanie Loos/AFP

Znana imena avtorskega filma

V 16 sekcijah se bo zvrstilo 179 premier. Med tekmovalnimi celovečernimi filmi omenimo nekaj favoritov. Spet je za trenutek dokumentarno kraljestvo zapustil avstrijski opazovalec družbenih bizarnosti Ulrich Seidl, ki se z igrano formo vrača na Berlinale z Riminijem, v katerem opeva tragikomično življenje ostarelega avstrijskega žigola, nekdanjega pevskega zvezdnika Richieja Brava. Francoska režiserka Claire Denis je v ljubezenski trikotnik zapletla Juliette Binoche, Vincenta Lindona in Grégoira Colina v filmu Avec amour et acharnement (z mednarodnim naslovom Ogenj). Po smrti brata Vittoria, s katerim sta slovela kot ustvarjalni tandem, je devetdesetletni italijanski avtor Paolo Taviani posnel film ceste Leonora addio (Leonora, adijo), reminiscentno popotovanje skozi zgodovino povojne Italije.

Američanom bo skušala zlatega medveda priboriti Phyllis Nagy z dramo o boju za pravico do prekinitve nosečnosti Call Jane (Pokliči Jane), ki govori o podtalnem čikaškem ženskem kolektivu Jane Collective, v njej pa igrata Elizabeth Banks in Sigourney Weaver. Film je doživel premiero na virtualnem Sundanceu. Ursula Meier je s Stéphanie Blanchoud in Valerio Bruni Tedeschi v glavnih vlogah posnela družinsko dramo La ligne (Črta) o hčerki, ki dobi prepoved približevanja mami, a se zaradi tega le še bolj naveže na družino. Charlotte Gainsbourg bo kot mama samohranilka nastopila v drami Mikhaëla Hersa Les passagers de la nuit (Nočni popotniki). Zlate medvede in druge nagrade bodo podelili 16. februarja.

Berlinski filmski festival bo potekal do 20. februarja. FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters

Obetavna slovenska udeležba

V izbor desetih najobetavnejših igralskih talentov z izjemnimi možnostmi za mednarodno kariero Evropske vzhajajoče zvezde (European Shooting Stars) se je tokrat uvrstil Timon Šturbej. O filmskem igralcu in članu ansambla Ljubljanske Drame je mednarodna žirija zapisala: »Njegova veličastna in pristna umetniška prezenca je tako močna in prepričljiva, da so oči občinstva uprte vanj, kjerkoli se pojavi.« Pohvalila je njegov širok razpon čustev, mnogovrstnost, subtilnost in sposobnost pristnega zlitja z vlogo ter ga imenovala za »pravo utelešenje igre.« Prihodnji ponedeljek bo prejel nagrado programa, v katerega so se v preteklosti uvrstili Maruša Majer, Jure Henigman, Marko Mandić, Aleksandra Balmazović in Iva Krajnc.

Premierno se bo na Berlinalu predstavila tudi režiserka Sara Kern s prvencem Moja Vesna, ki tekmuje za kristalnega medveda v sekciji Generation Kplus, posvečeni mladinskim filmom, ki rušijo konvencije. Režiserka, ki je s kratkim filmom Srečno, Orlo! (2016) že žela uspehe na mednarodnih festivalih, je posnela poetično karakterno dramo o ljubezni in žalosti, ki spremeni dinamiko strte družine. V slovensko-avstralski koprodukciji nastopajo Loti Kovačič, Mackenzie Mazur, Gregor Baković in Claudia Karvan.

V tekmovalnem sklopu Panorama bo prikazan prvenec scenarista in režiserja uzbekistanskih korenin Michaela Borodina Minimarket 24/7. Pri resnični zgodbi o modernem suženjstvu na obrobju Moskve, ki je rusko-slovensko-turška koprodukcija, je sodelovala produkcijska hiša Perfo.