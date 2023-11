Zgodba o večeru, ki se prevrne

V nadaljevanju preberite:

Na prvi pogled nedolžna poslovilna zabavica ob odhodu mladega para iz Hannovra v Berlin, na katero nekateri ne zmorejo priti, nekateri pa so naključni gostje, se zelo hitro prevrne v svoje nasprotje, pravzaprav v vivisekcijo odnosov med protagonisti in razgrnitev njihovih upov in strahov. Lukasu Nathrathu je z Zadnjim večerom, ki je v sklopu Liffa na ogled v sekciji Perspektive, uspel gledljiv in zabaven nizkoproračunski prvenec.