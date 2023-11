Ocenjujemo: Srečno naključje

V nadaljevanju preberite:

Srečno naključje prikazuje višji družbeni sloj s toliko praznine, s tako ponavljajočimi se tropi in akcijami – razglabljanje o potovanjih, tračih, hrani in vinu ob druženjih na podeželju, kjer se strelja jelene, in postavanje po dragih lokalih, kjer nikoli ne pridejo v stik s komerkoli iz drugega družbenega razreda –, da postane jasno dvoje: da je težko v njih videti kakršnokoli inherentno vrednost in da je edino, kar jih lahko kakorkoli ogrozi, zgolj naključje.