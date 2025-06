Zombiji prihajajo v Ljutomer

Prihodnji teden bodo v Ljutomer znova prišli zombiji in groza. Vrnil se bo Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, ki bo že 21. ponudil pester spored svežih dosežkov žanrskega filma in glasbenih dokumentarcev z vsega sveta. Tokrat bo festival zaznamoval še 120-letnico prvih filmskih zapisov pri nas, ki ju je leta 1905 v Ljutomeru posnel Karol Grossmann.

Prav Grossmann je pred natanko 110 leti nad filmom navdušil Fritza Langa, enega od največjih režiserjev v zgodovini filma, ki je med prvo svetovno vojno pol leta preživel v Ljutomeru. Tej obletnici v čast je tokrat na festivalski program uvrščena tudi Langova klasika Oporoka dr. Mabuseja. A to je le eden od skoraj 50 filmov, ki bodo od srede do konca tedna predvajani na več lokacijah v Ljutomeru.

Bogat filmski program

Festival bo odprl film Maldoror, najnovejša srhljivka belgijskega žanrskega avtorja Fabricea Du Welza, ki bo gost festivala in obenem član žirije, ki bo podelila festivalsko nagrado hudi maček. Med ljubitelji grozljivk se je proslavil pred dvema desetletjema s čudovito odvratnim božičnim filmom Kalvarija, v zadnjih letih je režiral več odmevnih trilerjev.

Grossmannnov festival. FOTO: promocijsko gradivo

V tekmovalnem programu je pet celovečercev: hommage evropskemu žanrskemu filmu šestdesetih in sedemdesetih let Odsev v mrtvem diamantu, nenavadna švicarska srhljivka Zašij in raztrgaj, omnibus grozljivk iz Turčije Opazujejo nas, ukrajinska znanstvena fantastika Ti si vesolje in kafkovska komična drama Gospod K., katere režiserka, Nizozemka, bo tudi gostja festivala.

Zunaj tekmovalnega programa se bodo, poleg omenjenih, zvrstili še ameriška found footage grozljivka V naši krvi, latvijska animirana grozljivka Božji pes, argentinski grozljivki 1978 in Izdelovalec lutk, kanadska retro parodija Vampirski zombiji iz vesolja, norveški triler Nad kolenom, španski dokumentarec o zgodovini žanrskega filma Eksorcizem: transgresivna dediščina oznake S in hrvaška zombijevska komedija Šalša, katere režiser Dražen Žarković bo tudi gost festivala. Prav tako bo Ljutomer obiskal režiser in scenarist odpiljenega estonskega horror muzikala Motorne žage pojejo Sander Maran.

1978. FOTO: promocijsko gradivo

Za nagrado za najboljši glasbeni dokumentarec hrupni maček se bodo potegovali 100dB Indust-Bag, ki raziskuje zgodbo kultne metliške punkovske zasedbe, dokumentarec o ustanovitelju skupine Kultur Shock Dedek guru ter avstralska Že pred leti bi moral umreti: Stu Spasm in Najbolj avstralski bend vseh časov!. Zunaj tekmovalnega programa bo prikazan film o Zoranu Predinu Praslovan. Tudi Predin bo obiskal Ljutomer.

Za nagrado za najboljši kratki film Slakov hudi maček se bo potegovalo sedem kratkih filmov iz različnih držav, v tekmovalnem programu za nagrado melies d'argent, ki jo podeljuje Méliès International Fantastic Federation, je osem kratkih fantastičnih filmov. Na regijo se bo osredotočal program Na fantastični strani Alp, v okviru katerega bodo predstavljeni kratki filmi iz Slovenije in krajša bosanska grozljivka Gluha ura. V četrtek bo potekal tudi filmski maraton večinoma argentinskih grozljivk produkcijske hiše Black Mandala, katere direktor Nicolás Onetti, tudi sorežiser filma 1978, bo gost festivala.

Delavnice groze in ran

Poleg vseh teh grozot se obetajo tudi program fantastičnih filmov za otroke, degustacije vin, koncerti ter številne delavnice in aktivnosti. Režiser grozljivk Tomaž Gorkič bo predaval o svoji pravkar posneti seriji o serijskem morilcu Metodu Trobcu. Malo delavnico groze, v kateri bodo udeleženci v treh dneh izdelali svoj ultra nizkoproračunski film, bo vodil režiser Vasja Rovšnik, na tridnevni delavnici filmske maske bo maskerka Mateja Adamović Naberšnik poučevala vse, od izdelave protetike, oblikovanja ran, modric in krvavih povojev do oblikovanja zaključne maske za že tradicionalno zombijevsko povorko, v kateri bodo udeleženci festivala v filmskih maskah zavzeli mestne ulice.