Od Prešernove romantike do stacionarnega telefona

Del bogatega obsejemskega programa v okviru častnega gostovanja na knjižnem sejmu v Franfurtu so tudi različne, s Slovenijo in njeno literaturo ter kulturo povezane razstave. Tako so najprej sredi septembra v Nemškem muzeju romantike (Deutsches Romantik Museum) slavnostno odprli razstavo France Prešeren in slovenska romantika (France Prešeren und die slowenische Romantik), ki bo na ogled do 25. novembra. Nastala je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Nemškim muzejem romantike, Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK), Univerzo v Ljubljani in SKICA Berlin, kurirala pa sta jo prof. dr. Urška Perenič in ddr. Igor Grdina.