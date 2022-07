Amalgam glasbenih nasprotij

New York je združil slovenskega saksofonista Jana Kusa in portoriškega basista Dana Martíneza. Po dolgih letih prijateljstva ter skupnega muziciranja sta »prek osmoze« vsrkala kulturo drug drugega in postala slavoričana. S pridruženimi člani sta ustanovila Slavo Rican Assembly, ki združuje in raziskuje podobnosti ter razlike med karibskimi ritmi in južnoslovansko glasbeno­ tradicijo. Do konca meseca bodo na turneji po Sloveniji predstavljali debitantski album Intercosmic.

New York je združil slovenskega saksofonista Jana Kusa in portoriškega basista Dana Martíneza. Po dolgih letih prijateljstva ter skupnega muziciranja sta »prek osmoze« vsrkala kulturo drug drugega in postala slavoričana. S pridruženimi člani sta ustanovila Slavo Rican Assembly, ki združuje in raziskuje podobnosti ter razlike med karibskimi ritmi in južnoslovansko glasbeno­ tradicijo. Do konca meseca bodo na turneji po Sloveniji predstavljali debitantski album Intercosmic.

S pandemičnim zamikom bomo oktobra dočakali debitantski album slavoriške zasedbe, ki je nastala leta 2017. Album Intercosmic bo izšel pri britanski založbi Riverboat Records, med devetimi skladbami je tudi nekaj že znanih, izdanih singlov, s katerimi se je zasedba usidrala v ušesih poslušalcev. Taka je nedvomno skladba Zrejlo je žito, ki zazveni z latinsko­ameriškim pridihom.

Razpršeni navdih

»Album je s pomočjo elektronike in efektov, ki ustvarjajo posebne zvočne pokrajine, futuristično obarvan. Ideja je bila, da se vsi ti različni žanri srečajo in združijo v vesolju,« je medkozmični naslov pojasnil Jan Kus, ki je po treh letih spet na obisku doma. Glasbo je navdihnila tudi elektro-folklorna skupina ÌFÉ, ki tradicionalno afrokaribsko glasbo posodablja z elektronskimi zvoki.

Sicer pa tretjino albuma predstavljajo priredbe ljudskih pesmi iz zakladnice južnoslovanske tradicije. »Vo naše selo je srbska ljudska pesem z območja ob tromeji z Albanijo in Makedonijo, ki je zanimiva tudi zato, ker besedilo vsebuje narečne prvine vseh treh držav,« je pojasnil Kus. Odpoje jo srbska tradicionalna vokalna skupina Rosa, ki jo vodi nekdanja pevka zasedbe Aleksandra Denda.

Što te nema je znana sevdalinka z besedilom pesnika Alekse Šantića. Ko jo je Kus po dolgem času spet slišal v mokumentarcu Žige Virca Houston, imamo problem!, ga je spomnila na otroštvo, ki ga je preživel tudi v Sarajevu, zato ima na albumu posebno mesto. Na tokrat­ni slovenski turneji bosta vokalne skladbe odpeli hrvaški pevki Vesna Pisarović, ki jo je Kus spoznal med študijem jazza na Kraljevem konservatoriju v Haagu, in Maja Rivić. Repertoar bosta osvežili tudi z nekaj svojimi aranžmaji.

Na turneji se bo slavoriški zasedbi pridužila hrvaška zvezdnica Vesna Pisarović. Foto Filip Koludrović

Tudi druge skladbe imajo vsaka svojo zgodbo. Bomba jam je navdihnil portoriški ples in glasbeni stil, ki ga bo na festivalu Arsana z glasbeniki izvedla posebna gostja, portoriška igralka in plesalka Solange Vázquez. »Gre za plesno improvizacijo v dialogu z bobnarjem, v katerem se plesalka z določenimi gibi odziva na točno določene udarce bobna oziroma ritem,« je povedal vodja zasedbe, ki je glasbo in besedilo napisal tudi za pesem True Heroes ter jo posvetil prijatelju, v New Yorku živečemu srbskemu režiserju Branislavu Bali, ki kljub družinski tragediji ni izgubil optimizma. »Branislav je v New Yorku prevzel vlogo mojega nadomestnega strica, od začetka je podpiral naše glasbeno ustvarjanje. Skupaj pripravljamo tudi igrani film, ki bo povzel nastanek naše zasedbe.«

Oda a Maria je skladba, ki jo je prispeval basist Dan Martínez in je posvečena katastrofalnim posledicam, ki jih je za sabo pustil orkan Maria, ki je pustošil po ­Portoriku.

Organska zlitina

Glasba na prvencu zajema vso žanrsko raznovrstnost, ki jo predstavlja Slavo Rican Assembly. »V glasbi je slišati vse vtise, ki smo jih v zadnjih desetih letih srkali na newyorški glasbeni sceni, vse, kar smo poslušali, ko smo bili mlajši – grunge, punk, funk, rap. Prihajamo iz različnih kulturnih okolij in se pri glasbenem ustvarjanju nočemo zavezati le enemu žanru, čeprav je res, da nas je vse povezal jazz,« je povedal Kus. Zato je to tudi emulgator, ki veže vse elemente njihove glasbe.

Slavo Rican Assembly goji lepoto v različnosti. Foto Vianca Maldonado

Čeprav je glasbena mešanica na prvi pogled nezdružljiva, Kus pravi, da je nastala organsko. Sam verjame v apolitično univerzalno umet­nost. »Ko sem se prvič pogovarjal z nekim ameriškim publicistom, ki naj bi nas zastopal, me je najprej vprašal, ali si želimo, da bi bilo to, da smo migranti in rasno mešana skupina, bolj izpostavljeno pri promociji naših koncertov, da bi na tem zgradili identiteto zasedbe. Tega nikoli nismo hoteli. Nismo se združili po političnih preferencah ali zato, ker bi bilo to moderno. V močno polariziranih ZDA veliko ljudi razmišlja tako. Zgodba oziroma ozadje je bolj pomembno od umetnosti. Verjamem, da prava umetnost ne potrebuje konteksta ali razlage. Najprej nas je povezalo prijateljstvo in na tem gradimo svojo glasbo. Skupino druži duhovno, ne krvno sorodstvo. Naša multikulturnost je iskrena, zato je glasba organska zlitina,« je povedal Kus, ki je v desetih letih življenja v New Yorku dobil prostor v številnih zasedbah znanih glasbenikov, kot so nominiranec za latino grammyja César Orozco, Ricky Rodriguez, Pablo Bencid, Fran Vielma ...

Na turneji bodo z njim igrali kitarist Gabriel Vicéns, pianist Arsenije Krstić, basist Dan Martínez, perkusionist Fernando García, bobnar Žan Tetičkovič in omenjeni pevki. Zanimivemu glasbenemu amalgamu bo mogoče prisluhniti nocoj na Pungartu v Kranju, jutri na jazz festivalu v Piranu, 20. julija v ljubljanski kavarni Slamič, dan pozneje na koncertni seriji v Logatcu, 22. julija v Kulturnem domu Krško, 23. julija v Kulturnem domu Prekmurje, slavoričani bodo sklenili turnejo 25. julija na festivalu Arsana na Ptuju.