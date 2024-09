Ambasadorka sevdaha navdušuje po vsem svetu

V nadaljevanju preberite:

Sarajevska pevka sevdaha Amira Medunjanin običajno nastopa v velikih dvoranah po vsem svetu. Nedavno je nastopila na terasi ljubljanske kavarne Slamič, kar je bilo zanjo in njen spremljevalni trio posebna in dragocena izkušnja. Dan po koncertu smo se z njo pogovarjali o sevdahu, tradiciji in sodobnosti, spontanosti občinstva in makedonskih ljudskih pesmih.