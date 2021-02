Drago Ivanuša začenja serijo koncertov

Prostovoljni prispevki za nakup CAR-T



Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, zbira prostovoljne prispevke za nakup naprave, ki je nujno potrebna za zdravljenje s celično tehnologijo CAR-T. Zbrani denar bo šel izključno za ta namen, potrebujejo pa dobrih 600.000 evrov.



Za namen zbiranja sredstev za nakup naprave CAR-T je Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, pri NLB odprlo poseben TRR:

SI56 0284 3026 3615 528

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L

Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana

koda namena: CHAR

referenca: SI 00 012021



Nakup naprave lahko podprete tudi s SMS-donacijo s ključno besedo ZDRAV5 na 1919.

Skladateljdanes začenja s serijo koncertov v podporo zbiranja sredstev za nakup naprave za CAR-T celično zdravljenje. Polurne donatorske koncerte bo od danes pa do prihodnjega četrtka, 25. februarja, prenašal vsak večer v živo prek yotuba, in sicer od 21. ure do 21.30.Vsestranski glasbenik, ki je napisal glasbo za skoraj vsak drugi slovenski film, za vsako tretjo gledališko predstavo , je bolnik s plazmocitomom. Presaditev kostnega mozga je generacijam bolnikov s to boleznijo, tudi njemu, podaljševala življenje, medicinska naprava CAR-T pa bi jih reševala. Gre namreč za napredno zdravljenje krvnih rakov, metoda je celična terapija CAR-T, ki s pomočjo tehnologije uporablja bolnikove lastne limfocite, jih nauči prepoznati in uničiti rakaste celice.Ivanuša je v začetku meseca opozoril z odprtim pismom , ki se je razširilo po družbenih omrežjih: »Za zajtrk najprej pogoltnem pest tablet. Nekaj za želodec, da ga ne razžrejo kortikosteroidi, nekaj proti bolečinam za moje kot švicarski sir preluknjane kosti, nekaj proti krčem, pa proti srčnemu popuščanju, herpesu zostru. Ta ritual me vsako jutro opomni, da imam plazmocitom, obliko krvnega raka,« je napisal uvodoma. Med drugim je v pismu opozoril, da raziskave kažejo, da je z metodo CAR-T možno tudi neozdravljive krvne bolezni, kot so levkemija, limfom in plazmocitom, pozdraviti ali jih vsaj spremeniti v kronične bolezni.