Dvajseta izvedba Gore Rocka bo zatresla Šentviško planoto

Zadnji dnevu junija so že tradicionalno namenjeni festivalu Gora Rocka, ki se odvija na dobrih šeststo metrih nadmorske višine na idilični Šentviški planoti nad Tolminom. Med 27. in 30. junijem se bo na festivalu predstavilo kup slovenskih in tujih zasedb, spektakel bo še posebej petkov nastop Siddharte. Z izvajalci, ki privabljajo tako mlado kot starejšo publiko, se organizatorji festivala trudijo na Šentviško planoto privabiti čim bolj raznoliko množico.

Letošnji nastopajoči na Gori Rocka Siddharta, Vlado Kreslin, S.A.R.S., Crvena jabuka, Brkovi, Tabu, Alo!Stari, Happy Ol' McWeasel, Orlek, King Foo, Ice on Fire, LPS, Ansambel Ikebana, 7šrit, Lean Kozlar Luigi z bandom, Before Time, Kokosy ... Zasedba Šank Rock je morala zaradi poškodbe bobnarja nastop odpovedati.

V skoraj dveh desetletjih se je nabral kup anekdot, na Šentviški planoti so se rojevale (in umirale) ljubezni, morda je bil spočet celo kak nadobuden (nov) oboževalec rock glasbe.

Organizatorji so na družbenem omrežju facebook v zadnjih tednih delili kar nekaj zanimivih utrinkov s preteklih festivalov. Med drugim so zapisali, da jim je »v vseh festivalskih letih vreme kar nekajkrat konkretno ponagajalo in povzročilo mnoge nevšečnosti, vse od tako velike količine dežja, da se je Gora Rocka utapljala v luži, do izpada električne energije zaradi hude nevihte, do hitre selitve prizorišča na Šentviško Goro zaradi ogromne količine dežja.« A tudi slabo vreme ni nikoli vplivalo na spektakularno vzdušje in dobro voljo ljudi, ki so od blizu in daleč prišli na festival in se za vreme niso nikoli menili prav dosti.

Kaj so bili njegovi največji mejniki, je težko reči. Leta 2008 je Gora Rocka dobila svoje ime ter logotip, leto kasneje so uvedli vstopnino in tako nekaj denarja prvič podarili v dobrodelne namene. Leta 2016 so prodali rekordno število vstopnic, medtem ko je bilo na izvedbi leta 2023 število obiskovalcev prvič po epidemiji covida-19 primerljivo z letom 2019.

Letošnji vrhunec festivala bo praznovanje 20-letnice s torto in zahvalo vsem obiskovalcem ter sponzorjem. FOTO: Marko Čuk

Tudi letos na Šentviški planoti ohranjajo tradicijo pralnih kozarcev, s katerimi močno zmanjšajo količino odpadkov in podpirajo misijo ekološko usmerjene glasbene prireditve. Prav ekološko noto izpostavljajo kot enega glavnih premikov naprej v dvajsetih letih. »Ker se festival odvija v neokrnjeni naravi, organizatorji delamo vse, da jo naš festival, kar se da minimalno obremenjuje. Uvedli smo pralne kozarce, s čimer smo odpadno embalažo zmanjšali za kar tri četrtine, na kar smo zelo ponosni. Pred leti smo pričeli z rockerskim drevoredom, kamor vsako leto največje rock zvezde, ki nastopajo na našem odru, zasadijo svoje drevo. Z drevoredom vračamo naravi svež zrak, brez katerega ni življenja, ni prehrane, ni piva in ni rocka! Letos uvajamo kadilske kotičke s posebnimi smetnjaki za cigaretne ogorke, s čimer želimo zmanjšati število ogorkov po tleh, saj jih naši prostovoljci ročno pobirajo ob čiščenju prizorišča,« je dejala Poljanškova.

Mehanski rodeo bik in joga

V dvajsetih letih Gore Rocka se je spremenil svet, družba kot taka. So se hkrati s tem spremenili tudi obiskovalci? Ali jih je treba bolj animirati kot nekoč, pričakujejo od festivala več? »Pri mladih opažamo, da jih je predvsem težko privabiti na samo prizorišče, torej je zanje več napora potrebnega pred samim festivalom, so pa na koncu prav oni tisti, ki se najbolj udeležujejo dnevnega programa. Mogoče temu botruje prav to, da se za mlado populacijo bolj potrudimo na družbenih omrežjih, kjer tudi prvi izvedo za vsebino dnevnega programa. S samim dnevnim programom sledimo trendom in spremljamo, kaj je udeležencem zanimivo in kaj ne. Športne aktivnosti, kot so turnir v nogometu in odbojki, met lesene klade in vlečenje vrvi in nastop stand-up komikov, organiziramo že vrsto let, saj je veliko interesa. Vseeno pa se vsako leto trudimo dodati nekaj novega, letos na primer dodajamo mehanski rodeo bik in jogo z Laškim,« je pojasnila Nika Poljanšek, ki skrbi za odnose z javnostmi.

Festival je eden redkih pri nas, ki ga poganjajo prostovoljci. FOTO: Marko Čuk

Festival je eden redkih pri nas, ki ga poganjajo prostovoljci. Vsako leto jih je v organizacijo in izvedbo vpetih okrog 350 it vse Slovenije. Poleg tega izkupiček organizatorji namenijo lokalni skupnosti. V devetnajstih letih so podarili več kot 200 tisoč evrov. »Z lansko izvedbo festivala smo zbrali rekordnih 33.326 evrov, prejemniki so bili Karitas, Društvo junaki 3. nadstropja, PGD Dolenja Trebuša, ŠD Šentviška Gora, KS Šentviška Gora, Rdeči križ Tolmin, PGD Grahovo, Marko Soršak – Soki (projekt 20 za 20), ZPM Moste-Polje (projekt Botrstvo) in ZPM Slovenije (projekt Glasbenik sem). Dobrodelni bomo tudi letos in upamo, da se bomo z zbranim izkupičkom približali skupno četrt milijona doniranih sredstev,« je še povedala Nika Poljanšek.

Letošnji vrhunec festivala bo praznovanje 20-letnice s torto in zahvalo vsem obiskovalcem ter sponzorjem, ki omogočajo izvedbo festivala.

Leta 2008 je Gora Rocka dobila svoje ime ter logotip, leto kasneje so uvedli vstopnino in tako nekaj denarja prvič podarili v dobrodelne namene. FOTO: Marko Čuk

Zakaj torej letos priti na Šentviško planoto? Čez dan se bo odvilo veliko športnih in kulturnih aktivnosti, zvečer pa bomo tresli Goro, kot se ob dvajseti obletnici spodobi, obljubljajo organizatorji.