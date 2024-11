Elton John skoraj popolnoma oslepel

Legendarni glasbenik Elton John, ki je leta 2016 izdal svoj zadnji studijski album, je julija letos utrpel hudo očesno vnetje, zaradi katerega mu je ostal le omejen vid na enem očesu.

Na svojem instagram profilu je angleški rock pevec, tekstopisec, skladatelj in pianist septembra zapisal: »Okrevanje napreduje, a gre za izjemno počasen proces. Kar nekaj časa bo trajalo, preden se mi bo vid povrnil.« Poudarja, da je globoko hvaležen za odlično ekipo zdravnikov in medicinskih sester ter za svojo družino, ki je ljubeče skrbela zanj.

V pogovoru z ABC, kjer je promoviral svoj novi dokumentarni film Never Too Late, je 77-letnik povedal, da mu intervjuji ne delajo težav, vendar pa se je težje odpraviti v studio in tam snemati. »Za začetek, ne vidim besedila,« je dejal in dodal: »Ni prijetno, ko se zgodi kaj takega – pretreslo me je. Nič ne vidim, ne morem niti brati.«

Sir Elton John v pogovoru s kraljem Karlom III. v londonski dvorani Royal Albert Hall, kjer je glasbenik predstavil novo pesem. FOTO: Toby Melville/AFP

BBC poroča, da glasbenik ostaja osredotočen na okrevanje, album pa je zaenkrat na stranskem tiru in ostaja nedokončan. Kljub temu se je sir Elton oktobra na odru pridružil glasbenici Dui Lipi, kjer sta skupaj zapela duet Cold Heart. Udeležil se je tudi premiere svojega broadwajskega muzikala Tammy Faye, v Londonu pa je pred kratkim predstavil tudi novo pesem za odrsko uprizoritev Hudičevke v Pradi.