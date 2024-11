Mlada generacija glasbenikov je odraščala z youtubom

V nadaljevanju preberite:

Žan Tetičkovič je Ptujčan, ki pod umetniškim imenom Jean John živi in dela v New Yorku kot jazzovski tolkalist, skladatelj in producent. V Klubu Cankarjevega doma bo v okviru Cankarjevih torkov ob spremljavi zasedbe, v kateri so Alba Nacinovich, glas; Tomaž Gajšt, trobenta in krilovka; Lenart Krečič, tenorski saksofon, bas klarinet; Jani Moder, kitara; Marko Črnčec, klavir; Matej Hotko, kontrabas; Matija Krečič, prva violina; Nejc Avbelj, druga violina; Gea Pantner, viola; in Zoran Bičanin, violončelo; predstavil celovečerno skladbo Od koder za vedno (From Where to Forever), ki je epilog njegove trilogije Pristanišče življenja (The Port of Life).