Elvis Jackson: Vajeni so žaganja, zato bodo žagali do konca

Zvočna mešanica zasedbe Elvis Jackson je ostala v ušesih številnim domačim in tujim ljubiteljem ostrega rocka, cepljenega na humorna besedila. V petek bodo v ljubljanskem Kinu Šiška predstavili nov album We Play For You in najnovejšega člana zasedbe, kitarista Martyja Faventa, Primorca, ki živi v Avstriji.

V intervjuju s člani zasedbe tudi o tem, ali je bilo težko ostati skupaj teh petindvajset let in ostati mlad, ter o tem, kako je nastajal nov album.