Most med generacijami, kulturami, zvrstmi

Logatec bo do 11. julija v znamenju glasbe. Včeraj se je začel 12. Poletni glasbeni festival Cantabile, ki na sedmih koncertnih večerih gosti priznane slovenske in mednarodne glasbenike. Odprla­ ga je Operna noč, sklenil pa se bo s pop večerom – nastopom skupine Pop Design. Eden od vrhuncev bo nastop danskega mladinskega simfoničnega orkestra Dusika pod taktirko Christiana Ølanda, s čimer bo festival ­pridobil evropski utrip.

Raznolik program, ki ga vsako leto sestavi organizator, Simfonični orkester Cantabile z dirigentom in umetniškim vodjem Marjanom Grdadolnikom na čelu, ima širok žanrski razpon, od klasične glasbe do sevdaha. Med nastopajočimi so še zbora Adoramus in Musica Viva Tolmin, sopranistka Rebeka Pregelj, tenorist Žiga Lakner in klarinetist Luka Vovk, Društvo Cona 8 s strip opero Trije psi – s tem si želijo pri festivalu otrokom že zgodaj približati umetnost ter jim pokazati, da je glasba lahko hkrati zabavna in vsebinsko bogata –, Psalmisti, Vokalna skupina sv. Mihaela iz Veržeja ter 4Strings Quartet.

Z otvoritveno Operno nočjo so si po Grdadolnikovih besedah želeli podariti občinstvu prazničen in čustveno bogat večer, ki združuje najlepše operne melodije ter domoljubne slovenske skladbe ob državnem prazniku. Šlo je za glasbeni poklon domovini, umetnosti in kulturi, obenem pa tudi za simbol povezovanja – več kot 110 glasbenikov, pevcev in solistov je nastopilo skupaj na odru. Posebno težo je dalo večeru tudi dejstvo, je poudaril Grdadolnik, »da se bomo s tem programom na povabilo francoskega organizatorja odpravili na Azurno obalo, na mednarodni festival v La Croix-Valmer«.

»Mednarodna razsežnost festivala nam veliko pomeni,« pravi Marjan Grdadolnik. FOTO: Valter Leban

Poudarjate, da se ta izvedba od prejšnjih razlikuje po tem, da je program še bolj raznovrsten.

Pri oblikovanju programa je zame pomembno, da vsak koncert pripoveduje svojo zgodbo in če je le mogoče, na neki način v povezavi s klasično glasbo. Žanrska raznolikost ni cilj sama po sebi, ampak način, da približamo glasbo več poslušalcem. Na festivalu nastopajo izkušeni profesionalni glasbeniki, možnost imajo tudi mladi umetniki in nadarjeni glasbeniki, ki šele stopajo na profesionalno pot. V programu ima vedno posebno mesto orkestralna simfonična glasba, saj je nosilec festivala ­Simfonični orkester Cantabile.

Kakšen pomen imajo mednarodne izmenjave, kot je nastop danskega mladinskega orkestra, za orkester Cantabile in širšo skupnost?

To gostovanje je za nas res nekaj posebnega. Takšne izmenjave našim mladim glasbenikom prinašajo nova poznanstva in izkušnje. Hkrati je to tudi za naš festival in mesto Logatec pomemben dogodek, da pokažemo, da smo odprta in glasbeno bogata skupnost, ki zna gostiti in sodelovati na mednarodni ravni. Mednarodna razsežnost festivala nam veliko pomeni. Z njo nadaljujemo tradicijo preteklih let, ko smo že gostili orkestra iz Izraela in Španije.

Kako kot nekdo, ki je globoko vpet v lokalno kulturno dogajanje, še vidite pomen festivala Cantabile?

Še naprej si želimo vsak začetek poletja prinesti v Logatec vrhunske glasbene dogodke, zasnovane na klasični glasbi. Festival si želimo razvijati kot prostor, v katerem se lahko predstavijo izjemni mladi slovenski glasbeniki, ob tem pa dodaja mednarodno razsežnost in nadgrajuje sodelovanje z drugimi sorodnimi festivali. Verjamem, da ima Poletni glasbeni festival Cantabile potencial, da se postopno razširi tudi na druga umetniška področja ter tako še obogati kulturno dogajanje v občini in širše. Tudi povezovanje s turizmom, vinarstvom in kulinariko se mi zdi naravna smer razvoja, ki bi Logatec v tem času dodatno oživila ter ponudila obiskovalcem celostno in kakovostno kulturno doživetje.

Festival Cantabile ni le niz koncertov, ampak je tudi most med generacijami, kulturami in glasbenimi zvrstmi, ki vse povezuje. Naš moto je V soju luči in čudovite glasbe.