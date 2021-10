Glasba, dokler ne pride spet pomlad

Vokalno-instrumentalna dela, recitali in morebitno presenečenje

Otvoritev 5. Zimskega festivala



À la Händel



Julia Doyle, sopran

Griet De Geyter, sopran

Barbara Kozelj, mezzosopran

Zbor in Orkester Slovenske filharmonije

Bart van Reyn, dirigent



28. januar 2022 ob 19.30, Slovenska filharmonija



Program:



J. S. Bach: Christ lag in Todesbanden, BWV 4

G. B. Ferrandini: Il pianto di Maria

***

G. F. Händel: Dixit Dominus, HWV 232

Prihodnje leto se bodo po šestih letih premora zaradi prenove strehe koncerti Festivala Ljubljana spet preselili v Križanke.



Po izteku omenjenih dogodkov bo sledila napoved Slovenskih glasbenih dnevov in jubilejnega 70. Ljubljana Festivala.

Posebna dogodka Slovenske filharmonije

Po izjemno uspešnem in dobro obiskanem 69. Ljubljana Festivalu, ki je bil nemoteno izveden v celoti in se ga je prijel nadimek festival vrhuncev, je Festival Ljubljana na današnji novinarski konferenci v Viteški dvorani Križank predstavil sklop prireditev, ki bodo občinstvo razveseljevale v obdobju od jeseni do pomladi.in, direktorju Slovenske filharmonije, se je na predstavitvi pridružil še pianist, ki bo skupaj s sopranistko in violinistkoiz Rusije nastopil na enem od dogodkov v sklopu že 29. cikla Mladi virtuozi.Koncertni večeri, katerih namen je javnosti predstaviti najbolj obetavne mlade glasbenike, bodo na sporedu med 14. oktobrom in 8. aprilom. Gre za mednarodni cikel, ki je »proizvedel nekaj trenutno največjih imen v svetu klasične glasbe«, je poudaril direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek, »cel kup odličnih glasbenikov v orkestrih, kot so Dunajska filharmonija, Berlinska filharmonija; solisti mednarodnega slovesa in tako naprej«. Med njimi je omenilinOdločitev za vzpostavitev programa leta 1992 se je izkazala za pravilno, je prepričan Brlek, saj mladim glasbenikom vsako leto omogoča nastope, snemanja in podobno. Še bolj pa se je izkazala za pravilno v zadnjem letu, ko smo doživeli kar dve zapori javnega življenja, je poudaril. Mladi glasbeniki so se kljub temu pripravljali na nastope, ki so jih nato izvedli pred prazno dvorano in so bili predvajani po spletu; hranijo jih spletna stran in arhiv Festivala Ljubljana ter arhiv Radia Slovenija.V podoben čas, torej začetek devetdesetih let, segajo tudi Božični koncerti, na katerih se tradicionalno predstavijo učenci izbranih glasbenih šol. Letos bodo to glasbene šole Vič Rudnik, Škofja Loka, Ljubljana Moste-Polje, Litija-Šmartno ter glasbeni šoli Franca Šturma in Zavoda svetega Stanislava. Koncerti bodo na sporedu med 30. novembrom in 16. decembrom v Viteški dvorani Križank, njihov obisk pa je brezplačen.Med 28. januarjem in 5. februarjem prihodnje leto pripravljajo še Zimski festival, ki bo peti po vrsti; lanski je zaradi znanih razlogov odpadel. Njegov program prinaša osem koncertov, Darko Brlek pa ne izključuje še kakšnega presenečenja – to bo odvisno od razpleta mednarodnega klavirskega tekmovanja Chopin v Varšavi. Festival bo odprl koncert orkestra Slovenske filharmonije, kar je plod »vrste nekaterih drobnih, a zelo pomembnih izboljšav v sodelovanju med Festivalom in Slovensko filharmonijo«, kot je povedal njen direktor Matej Šarc. Koncert je sicer del rednega filharmoničnega abonmaja VIP (vokalno-instrumentalni program). Na njem bodo izvedli dela baročnih skladateljevin, ki jim je skupno, da so, z izjemo Bacha, ki sta mu bili bližje violina in flavta, vsi izvrstno igrali oboo. Skladbe, ki jih bodo izvedli, se nanašajo na Kristusovo trpljenje in vstajenje. Orkestru bo dirigiral, »izjemno temperamenten in karizmatičen poustvarjalec vokalno-instrumentalnih del«.Darko Brlek je ob tem dodal, da je celoten program 5. Zimskega festivala, z izjemo drugega koncerta, sestavljen iz vokalno-orkestralnih del in kar štirih klavirskih recitalov. Tako bodo nastopili klavirski duo Schiavo Marchegiani,, eden najbolj znanih pianistov mlade madžarske generacije; v Cankarjevem domu orkester RTV Slovenija pod vodstvom brazilskega dirigenta; tenoristna večeru opernih arij ob spremljavi Orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko; Nejc Kamplet in Maria Andreeva; na zaključku festivala pa bo zazvenelRekviem. Pevce in zbor bodo spremljali simfoniki RTV Slovenija, ki jim bo dirigiral– ta se v Ljubljano vrača po poletnem nastopu ob koncertni izvedbi Carmen zMatej Šarc je spomnil še na bližajoči se koncert in spremljevalni dogodek v okviru abonmaja SOS oz. abonmaja sodobnih orkestrskih skladb, ki je lani po sili razmer prvič zaživel preko spleta. 20. oktobra bodo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma prvič v Sloveniji izvedli Simfonijo Turangalîla. V soboto, 16. oktobra ob 11. uri, pa bodo izvedli še tako imenovano SIM (sobotno izobraževalno matinejo), ki bo v dvoraniZavoda sv. Stanislava. Moderiral jo bo, ki je na ameriški univerzi Cornell doktoriral iz Messaienovih modusov in je velik poznavalec njegovega opusa.