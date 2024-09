Glasba govori univerzalni jezik in zato zbližuje

Mednarodni festival komorne glasbe, ki ga je leta 2016 ustanovila violinistka Tanja Sonc, se po letu dni vrača v Radeče. Po včerajšnji otroški matineji se bo Sonc Festival danes nadaljeval z večerom rusko-nemško-francoske romantike, jutri bo prvič na festivalu neklasični večer s kitaristom Vlatkom Stefanovskim, nedelja pa bo Mozartova. Tanja Sonc si želi z glasbo zbliževati ljudi in pozivati k dialogu, ki ga danes kronično primanjkuje.

Sonc Festival je Tanja Sonc, Radečanka, ki že nekaj let živi in ustvarja v Švici, ustanovila, da bi vrhunsko komorno glasbo pripeljala v domači kraj. S sabo pripelje tudi glasbenike, ki skupaj v Radečah preživijo več dni, kar je posebnost tega festivala, je pojasnila. »Z nekaterimi stalno sodelujem, prizadevam pa si, da vsako leto pridejo tudi novi glasbeniki. Ker potrebujemo novo energijo, inspiracijo, hkrati pa želim čim več prijateljem predstaviti lepote naše dežele in našo kulinariko.« Dodala je, da so tudi koncerti drugačni, potem ko se spoznajo ne le na odru in na vajah. »Bolj spontano igramo, si zaupamo.«

Festival se je tudi tokrat začel s tradicionalno otroško matinejo. Po navdihu Vivaldijevih Štirih letnih časov jo je pripravila Klara Mlakar, Radečanka, ki je rezidenčna skladateljica festivala, je pojasnila Tanja Sonc. Da bi imeli med občinstvom tudi ob večerih več mladih, so festival z začetka poletja tokrat prestavili na začetek jeseni, ko so otroci in mladi že v šoli. Drugačen pa ni le letni čas festivala, ampak tudi programska usmeritev.

Romantika, Stefanovski, Mozart

Nocojšnji večer bo romantični. Glasbeniki bodo odigrali dela ­Schumanna, Debussyja, Čajkov­skega in Chopina. Kot je dejala umetniška vodja Tanja Sonc, je želela, da bi bil prvi večer za dušo poslušalcev. »Da se samo usedejo in uživajo, brez razmišljanja o kompoziciji, sestavi. Gre za zelo znane skladbe, tako da mislim, da bodo tudi tisti, ki niso doma v klasični glasbi, zelo uživali.«

Jutrišnji večer bo nekaj povsem drugačnega. Prvič bo stopil na oder Sonc Festivala glasbenik, ki ga načeloma ne povezujemo s klasično glasbo. »Vlatko Stefanovski je unikaten glasbenik, kitarist, ki fenomenalno predstavi ljudsko izročilo Makedonije in celotnega Balkana. Veselimo se in smo ponosni na to, da ga gostimo v Radečah. Prvič bo igral ob spremljavi godalnega tria, priredbe zanj je napisal Klemen Hvala,« je povedala Tanja Sonc. Dodala je, da se je do zdaj izogibala drugačnim glasbenim zvrstem na festivalu. »Ampak tudi jaz rastem z leti in mislim, da se različne zvrsti dopolnjujejo. Če so umetniki dobri, lahko rastemo skupaj in se veliko naučimo drug od drugega. Zelo se veselim Vlatkovega improviziranja in upam, da se bom lahko naučila tudi kakšnih osnov, kako v trenutku odreagirati na improvizacije.«

Nedelja, koncert bo že ob 17. uri, bo Mozartova. Komorni orkester Sonc Festivala bo odigral Koncertantno simfonijo v Es-duru, solista bosta violinistka Tanja Sonc in violist Ribal Molaeb. Pred Mozartovo Simfonijo št. 29 v A-duru bodo odigrali še Religioso Slavka Osterca. »Religioso šele drugič izvajam, ampak mi je vedno bolj všeč. Se te zelo dotakne. Gre za spiritualno delo, ki vzpostavi notranji mir,« je dejala Tanja Sonc.

Mir in glasba

Prav miru svetu primanjkuje. »Vedno več vojn, nestrpnosti. Ljudje ne poslušajo drug drugega. Z glasbo, ki je univerzalni jezik, želim zbližati ljudi, pozivati k dialogu. Tudi zato imamo vedno po koncertih druženje glasbenikov z občinstvom, da si izmenjamo mnenja o doživljanju koncerta,« je pojasnila Tanja Sonc.

Posebnih pričakovanj nima, že ta teden, ko so vsi glasbeniki v Sloveniji in uživajo na vajah, je presežek. Glasba, ki ji prisluhnemo v miru, pa je privilegij sam po sebi, je sklenila Tanja Sonc. »Mož [violist Ribal Molaeb] prihaja iz Libanona, kjer ravnokar divja vojna. To, da živimo v mirni državi, da se lahko zjutraj zbudimo in razmišljamo, ali bomo začeli dan z Mozartom ali Schumannom, in ne, kje bomo spali in kaj bomo jedli, je veliko darilo.«