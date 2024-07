Glasbena virtuoznost Italije in Španije

V Križankah in Slovenski filharmoniji se bosta pod okriljem Ljubljana Festivala prihodnji teden s tremi koncerti predstavila kar dva vrhunska simfonična orkestra. Simfonični orkester Konservatorija Vincenza Bellinija iz Catanie bo v ponedeljek nastopil pod taktirko dirigenta Epifania Comisa, v torek in sredo pa bo Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA z dirigentom Josepom Vicentom občinstvo razvajal s koncertoma Španske noči ter Ritmo. The Chick Corea Symphony Tribute.

Italijanski pianist in dirigent Epifanio Comis, ki se je izobraževal pri uglednih glasbenikih, kot so Agatella Catania, Lazar Berman in Piero Rattalino, leta 2013 pa je postal prejemnik prve mednarodne nagrade Sergeja Rahmaninova, deluje kot organizator mojstrskih tečajev ter direktor in profesor na Konservatoriju Vincenza Bellinija v Catanii. Tam je leta 2020 ustanovil simfonični orkester, v katerem sodelujejo tudi učitelji in študenti glasbenega združenja Etnea.

Orkester, ki prihaja iz rojstnega kraja romantičnega skladatelja Vincenza Bellinija, po katerem se tudi imenuje, v gledališču Massimo v Catanii pogosto izvaja dela Bellinija, Puccinija, Rossinija ter Čajkovskega in Johanna Straussa mlajšega, se bo v Ljubljani prav tako predstavil s pisanim programom, z uvodno simfonijo iz opere Norma in nekaj najbolj priljubljenimi arijami Vincenza Bellinija.

Te bo zapela sopranistka Serena Sáenz, ki je leta 2022 osvojila drugo mesto na mednarodnem pevskem tekmovanju Operalia. Prvi del programa vključuje tudi skladbo Saveria Mercadanteja, enega vodilnih italijanskih opernih skladateljev svojega časa, čigar slog je vplival na Giuseppeja Verdija, v drugem delu pa bo izvedena Simfonija št. 4 v f-molu Petra Iljiča Čajkovskega, ki se giblje med klasično strukturo in simfonično pesnitvijo Franza Liszta.

Štirje letni časi v Buenos Airesu

Če bo ponedeljek prinesel glasbene pokrajine Italije, pa nas bo festival v torek zanesel v Španijo. Na koncertu, naslovljenem Španske noči, bo ob Simfoničnem orkestru Avditorija Alicante ADDA z dirigentom Josepom Vicentom nastopil Fabio Furia, ki bo igral na bandoneon, program pa bo postregel z mojstri, kot so Arturo Márquez, Astor Piazzolla, Manuel de Falla in Maurice Ravel.

Tango Astorja Piazzolle, imenovan nuevo tango, je zaradi svoje kromatičnosti, elementov jazza ter razširjenega inštrumentarija sprva povzročil odpor. Tako kot sam tango je Piazzolla najprej doživel odobravanje zunaj Argentine, toda do osemdesetih let prejšnjega stoletja je bil širše sprejet tudi v domovini, kjer so ga videli kot rešitelja tanga, danes pa ga izvajajo tudi klasični poustvarjalci. Suita Štirje letni časi v Buenos Airesu, ki jo bo orkester predstavil v Ljubljani, je zrelo delo, nastalo leta 1970.

Simfonični orkester bo vodil šef dirigent Josep Vicent, ki slovi kot pionir pri raziskovanju novih formatov poustvarjanja. Z orkestrom iz Alicanteja je sodeloval pri številnih uspešnih odrskih produkcijah ter svetovnih premierah del slogovno različnih umetnikov, med drugim sodeluje s slovito špansko gledališko skupino La Fura dels Baus.

Na bandoneon bo igral Fabio Furia, ki je za svoj instrument odprl akademijo v Italiji ter redno koncertira in organizira mojstrske tečaje. Kot uvod v Štiri letne čase v Buenos Airesu bo izvedena plesna skladba sodobnega mehiškega skladatelja Artura Márqueza, po premoru pa bosta sledili andaluzijsko navdihnjena suita Triogelni klobuk Manuela de Falle in Boléro Mauricea Ravela.

Prejemnik 27 grammyjev

V sredo bo v Križankah še koncert Ritmo. The Chick Corea Symphony Tribute, ki ga je ustvaril Josep Vicent s priredbami Emilia Solle. Chick Corea je bil ameriški jazz pianist in skladatelj, ki je v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja kot član zasedbe Milesa Davisa sodeloval pri rojstvu jazz fusiona. Pozneje se je usmeril v prosto improvizacijo in ustanovil legendarno skupino Return to Forever ter sodeloval z vrsto drugih jazz velikanov, kot sta Gary Burton in Herbie Hancock.

Z grammyjem je bil nagrajen kar 27-krat. Njegove skladbe bo Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA izvedel pod vodstvom Vicenta, tako orkester kot dirigent pa sta bila letos za zgoščenko z glasbo Chicka Coree nominirana tako za nagrado grammy kot latin grammy. Na odru se jim bodo pridružili Trio Emilio Solla, pevec flamenka in saksofonist Antonio Lizana, trobentač David Pastor ter izkušeni kubansko-ameriški saksofonist in klarinetist Paquito D'Rivera.

Ta je bil član kubanske skupine Irakere, v osemdesetih pa je vodil številne skupine v ZDA. V karieri je sodeloval z najuglednejšimi ameriškimi orkestri in ustvaril celo vrsto plošč, ki spajajo bebop, klasično, latino jazz ter karibsko glasbo in ki so prejele najvišje ocene kritikov ter zasedale vrhove lestvic najboljših jazz albumov. Je edini izvajalec, ki je prejel nagrado grammy tako v kategoriji klasične kot latino glasbe.