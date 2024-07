Neža Buh - Neisha: Stare nas naredi to, da živimo po šablonah drugih

V nadaljevanju preberite:

Glasba iz srca in energije vseh dimenzij Nežo Buh - Neisho najbolj vznemirjajo. Temperamentna pevka, klaviaturistka, skladateljica in učiteljica bo prihodnje leto praznovala dvajsetletnico kariere in poudarja, da je bitje, ki rado presega svoje meje in raziskuje nasprotja. Ob mrzli limonadi sva se na vroč dan pogovarjali o njenem pogledu na osebnostno zorenje, novih projektih in premikih, ki si jih želi narediti v zasebnem življenju. Med drugim pravi, da se je z razlogom zaljubila v vojaka, ker potrebuje fizično zaščito.