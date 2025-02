Gospel, kot ga še niste slišali

V nadaljevanju preberite:

Annie & the Caldwells so družinski gospelovski projekt pevke Annie Caldwell, njenega moža in njunih petih otrok. Svoj pogled na modernizacijo tradicionalnega glasbenega izročila bodo v ponedeljek predstavili v ljubljanskem Kinu Šiška. Zasedba energično prepleta vznesene zvoke gospela s počasnim groovom soula, kar jih je naredilo zelo priljubljene v krogih ljubiteljev gospela predvsem v Zlatem trikotniku Misisipija – regiji, ki jo sestavljajo Columbus, Starkville in West Point, od koder prihaja skupina.