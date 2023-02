Beyonce na grammyjih podrla 26 let star rekord

Harry Styles je na nedeljski podelitvi nagrad grammy osvojil najprestižnejšo nagrado za album leta. Beyonce je po devetih nominacijah dobila štiri in tako s skupaj 32 grammyji v karieri podrla 26 let star rekord Georga Soltija.

»Trudim se, da ne bi bila preveč čustvena,« je dejala zvezdnica po svoji zgodovinski zmagi, ko ji je njen mož Jay-Z stoje ploskal. Pevka se je zahvalila pokojnemu stricu, staršem, Jay-Z-ju in svojim otrokom za podporo. »Poskušam samo sprejeti to noč. Rada bi se zahvalila Bogu, ker me je zaščitil. Hvala ti, Bog.«

Styles je z zmago, nad katero je bil zelo presenečen, posegel v dvoboj med Adele in Beyonce. FOTO: Reuters

Beyonce je na podelitev zamudila in voditelj Trevor Noah ji je potem osebno za njeno mizo podelil grammyja za najboljšo R&B pesem. Za zamudo je okrivila promet v Los Angelesu.

Beyonce je prejela nagrado za najboljšo R&B pesem za Cuff It, za glasbeni posnetek Break My Soul v kategoriji plesna/elektronska glasba, za najboljši tradicionalni nastop R&B za Plastic Off the Sofa in v kategoriji plesno/elektronski album za Renaissance, ki je bil nominiran tudi za album leta, vendar je nagrado odnesel Styles z albumom Harry's House. Styles je osvojil še grammyja za najboljši pop vokalni album.

Styles posegel v dvoboj med Adele in Beyonce

Styles je z zmago, nad katero je bil zelo presenečen, posegel v dvoboj med Adele in Beyonce. Nazadnje sta bili obe za album leta nominirani leta 2017, ko je zmagala Adele, vendar je ob prejemu grammyja dejala, da bi morala zmagati Beyonce. Slednja doslej grammyja za album leta še ni osvojila.

Adele. FOTO: AFP

Grammyja za ploščo leta je pobrala Lizzo (About Damn Time), ki je nagrado posvetila pokojnemu Princeu. Jazz pevka Samara Joy pa je postala najboljša nova izvajalka. Pred tem je dobila tudi grammyja za najboljši jazzovski vokalni album.

Veteranka Bonnie Raitt je premagala tekmice kot so Adele, Taylor Swift in Beyonce, ter osvojila grammyja za pesem leta (Just Like That). Prejela je še grammyja za najboljšo ameriško skladbo in najboljšo ameriško pesem, ki korenini v tradiciji.

Na slovesnosti je bilo izrečenih tudi več zahval. Sheryl Crow, Mick Fleetwood in Bonnie Raitt so se poklonili pokojni članici skupine Fleetwood Mac Christine McVie z izvedbo njene pesmi Songbird. Počastili so še Lorette Lynn in raperja Migosa Takeoffa.

Kendrick Lamar je na podelitev prišel z osmimi nominacijami, Brandi Carlile in Adele s po sedmimi, Mary J. Blige, Future, DJ Khaled in Harry Styles s po šestimi ter Jay-Z in Lizzo s petimi.

Na odru so se z nastopi med drugim zvrstili Bad Bunny, Lizzo, Mary J. Blige, Harry Styles, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Kim Petras in Sam Smith.

Sam Smith in Kim Petras sta za pesem Unholy prejela nagrado za najboljši pop duo, Kendrick Lamar je osvojil svojega šestega grammyja za najboljši rap nastop (The Heart Part 5), prav tako je prejel nagrado za najboljši rap album (Mr. Morales & The Big Steppers).

Viola Davis je po zmagi za najboljšo zvočno knjigo, pripoved in posnetek zgodbe z nedeljske prireditve prišla kot EGOT - izraz za tiste, ki so prejeli emmyja, grammyja, oskarja in tonyja.

Z letošnjo prireditvijo so se grammyji vrnili v Los Angeles, potem ko je pandemija lani organizatorje prisilila, da so prireditev najprej prestavili in nato preselili v Las Vegas.

Na slovesnosti so se tokrat predstavili prva dama Jill Biden, Cardi B, James Corden, Billy Crystal, Viola Davis, Dwayne Johnson, Olivia Rodrigo, Shania Twain in drugi.