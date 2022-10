Harmonija akustike in elektronike

V nadaljevanju preberite:

Tine Grgurevič, znan tudi kot Bowrain, in Luka Uršič, znan tudi kot Kalu, se poznata že precej časa, kot Not Exactly Lost pa sta začela ustvarjati pred nekaj leti. Nedavno sta pri založbi Nika izdala istoimenski prvenec, ki ga bosta danes ob 20. uri predstavila v ljubljanskem Kinu Šiška.