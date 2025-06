V nadaljevanju preberite:

Kvartet Il Divo, ki prepleta opero s popom, jazzom in drugimi glasbenimi slogi, je pri nas že večkrat nastopil. Tokrat bodo tenorist Sébastien­ Izambard (Francija), tenorist Urs Bühler (Švica), baritonist Steven­ LaBrie (ZDA) in tenorist David Miller (ZDA) nastopili 22. junija­ v ljubljanskih ­Križankah. Predstavili bodo nov album XX. Z Davidom Millerjem smo se ­pogovarjali o novem albumu, smrti­ Carlosa Marína, ­Ljubljani in Mariboru.