The Slackers so veterani tretje generacije ska glasbe, ki so pri triintridesetih letih nanizali 15 albumov in veličastno število singlov. Poskočni Newyorčani, ki niso brezvoljni lenuhi, kot zavaja ime skupine, bodo v nedeljo nastopili v ljubljanskem Kinu Šiška.