Tisti, ki smo odraščali z glasbo­ skupine The Cure in jih celo videli na edinem koncertu­ v Ljubljani, imamo­ njihove pesmi za vedno v podzavesti. To so naše pesmi izgubljenega sveta. Vendar se Robert Smith in druščina ne dajo in so izdali enega od svojih najboljših albumov doslej, Songs of a Lost World.