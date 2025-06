V nadaljevanju preberite:

Najstarejši neprekinjeni jazzov­ski festival v Evropi je ravno ljubljanski, tokrat bo že šestinšestdeseta izdaja. Začel se bo veličastno, z dvojnim koncertom v Križankah, kjer bosta nastopili­ pevka, skladateljica in vizualna umetnica Cécile McLorin Salvant ter basistka, pevka in skladateljica Meshell Ndegeocello. Sicer pa se bo festival odvijal tudi v in ob Cankarjevem domu.