Jazzovska pravljica za okroglih dvajset let

Ko je jazzovski, soulovski in bluesovski pevec in pianist Uroš Perić, po mnenju številnih kritikov eden redkih belcev z vokalom, ki izraža slog in dušo črnskih glasbenikov, praznoval desetletnico delovanja, jo je zaznamoval z Big Bandom RTV Slovenija v Križankah. Od takrat mineva deset let in tudi tokratno okroglo obletnico bo proslavil na enak način, obenem pa v družbi treh priznanih glasbenikov iz tujine.

Prvi večji koncert v Križankah – ki so zanj eden najboljših koncertnih odrov pri nas – je imel Perić, sicer Celjan, leta 2005 in tudi takrat je nastopil z Big Bandom RTV Slovenija. Kot so za Delo ob tamkajšnjem lanskem koncertu Jazz standards Elle Fitzgerald in Louisa Armstronga z Majo Keuc povedali pri Agenciji Gig, ki ga zastopa, je na Križanke tudi zelo navezan, sodelovanje z omenjenim big bandom pa je sam označil za »pravo uživancijo«.

Tako kot na lanskem koncertu, ki je bil za Perića v Križankah prvi po epidemiji koronavirusa, bo tudi letos dirigent Lojze Kranjčan, gostje glasbenika s »črnsko dušo« pa nominiranka za grammyja in ena od nekdanjih spremljevalnih vokalistk (The Raelettes) Raya Charlesa Cynthia Scott ter saksofonist Brad Leali iz ZDA in »mladi trubadur« iz Velike Britanije, kitarist Connor Selby.

Izvrstni interpret skladbe ne le izvaja, temveč jih tudi piše – najraje in najpogosteje so to balade o ljubezni.

Zaupajo mu največji

Svojo bogato glasbeno kariero, v kateri je samostojno nastopil že več kot tisočkrat in sodeloval z več kot dvesto prestižnimi imeni iz glasbenega sveta, kot so Harriet Lewis, Tony Horrowitz, Diane Schuur, The Las Vegas World Jazz Orchestra, Renee Collins Georges, Dusko Goykovich, Roy Bennett and his Orchestra, Duffy Jackson, Mike Sponza, Kenny Blues Boss Wayne, Thomas Gansch, David Hoffman, je Uroš Perić začel leta 2004 z orkestrom Moonlighting.

Kot je deset let pozneje ob njeni prvi okrogli obletnici povedal za Delo, so ga glasbene zvrsti, ki jih izvaja, začele zanimati zelo zgodaj, blues je, denimo, začel poslušati pri enajstih letih. Gotovo tudi zato, ker so to poslušali njegovi starši, odločilno pa je smer njegovemu glasbenemu okusu začrtalo prvo srečanje z Rayem Charlesom, s čigar pokojno hčerjo Sheilo Raye je pozneje tudi večkrat sodeloval, prvič sta skupaj nastopila leta 2009 v Križankah.

O njem je govorila le v presežnikih in poudarila, da ima podobno glasbeno dušo kot njen oče. Perića je Ray Charles očaral s svojim vokalom in interpretacijo, vse bolj je začel poslušati in zbirati njegovo glasbo, s katero je znal »pesem razbiti na atome«. »Zelo nesrečen človek, še posebej v otroštvu in mladosti, ki je svojo bolečino zdravil z glasbo,« je dodal Perić, edini slovenski glasbenik, ki je doslej nastopil s Charlesovimi spremljevalci.

Izvrstni interpret, ki je začel glasbo odkrivati od seznanjenja z bluesom naprej, pa skladbe ne le izvaja, temveč jih tudi piše – najraje in najpogosteje so to balade o ljubezni. Tudi pri izbiri inštrumenta je – sicer že davno – naredil velik korak naprej: njegova prva izbira ni bil klavir, ampak harmonika. S prihranki si je nato privoščil sintetizator in se nanj začel učiti igrati kar sam.

Njegove skladbe najdemo na več desetih kompilacijah po svetu, tako širše kot doma pa je poznan prav po pristnih interpretacijah, ki popeljejo v zlato dobo jazza, soula in bluesa. »S svojo karizmatičnostjo in vrhunsko izvedbo je prepričal največja svetovna glasbena imena, kot so Quincy Jones, Sheila Raye Charles, Jacob Collier, Ernie Watts, glasbeni poznavalci pa njegove klavirske nastope primerjajo celo z nastopi velikega Gena Harrisa,« poudarjajo pri Festivalu Ljubljana ter napovedujejo, da bo 30. avgusta v Križankah, ki jih ceni zaradi občinstva, ozvočenja in ambienta, poslušalcem pričaral jazzovsko pravljico.