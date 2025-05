V nadaljevanju preberite:

Nocoj bo v Linhartovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma odmevala glasba škotskih poskočnic in otožnic. Nastopila bo znamenita škotska pevka, skladateljica in multiinštrumentalistka Julie Fowlis ob spremljavi Éamona Doorleyja, irski buzuki; Duncana Chisholma, gosli, in Tonyja Byrna, kitara.