Konec glasbenega pripravništva

Skupina Tabu je svojstven fenomen na domači glasbeni sceni. Doslej je zamenjala že tri pevke in vselej obstala ter nadaljevala­ in nadgrajevala kariero. Četrta vokalistka Katarina Samobor se je pridružila zasedbi pred dobrim letom in se je z videosinglom Vsak dan predstavila javnosti. Z njo in kitaristom Tomažem Tropom smo se pogovarjali o glasbeni vztrajnosti, spremembah, novem zagonu, razliki v letih in novem albumu. Jutri bodo člani skupine Tabu v akustični različici nastopili v Zaki na Bledu.