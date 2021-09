Kriza koncertne industrije se poglablja

V nadaljevanju preberite:



Na pobudo Gospodarskega interesnega združenja koncertnih organizatorjev Slovenije (Giz Kos) so v devetem protikoronskem paketu pomoči od 10 milijonov evrov, kolikor bi jih potrebovali, zagotovljeni le trije, in sicer za celotno industrijo srečanj. Ta evropski denar ne bo uporabljen za ohranitev koncertne dejavnosti, saj ga koncertni organizatorji ne morejo dobiti, so opozorili včeraj na tiskovni konferenci.



Spregovorili so o problemih, ki jih imajo organizatorji prireditev z uveljavljanjem vladnih odlokov o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Sloveniji. Po objavi odlokov so se namreč zgodile odpovedi in prestavitve napovedanih prireditev. Tako je bilo odpovedanih že več sto koncertov, tisti, ki so bili ali šele bodo kljub temu izpeljani, bodo imeli precejšnjo finančno izgubo.