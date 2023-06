Laurie Anderson predstavlja zbirko zgodb in vizualnih upodobitev

Laurie Anderson, drzna raziskovalka mogočega in nemogočega v umetnosti, danes praznuje 76. rojstni dan. Na svojem petem nastopu pri nas, ki bo zvečer v Cankarjevem domu, bo predstavila projekt Let X=X, ki ga je poimenovala po znani skladbi s prvenca Big Science.

Ena najbolj znanih in drznih ustvarjalnih umetniških pionirk Združenih držav Amerike je šolana kiparka, ki se je razvila v vizualno umetnico, skladateljico, pesnico, fotografinjo, filmsko ustvarjalko, strokovnjakinjo za elektroniko, vokalistko in inštrumentalistko. Svoj nastop bo podprla z elektroniko, glasom in violino, v pomoč pa ji bo še skupina SexMob trobentača Stevena Bernsteina, v kateri so še kitarist in pihalec Doug Wieselman, saksofonist in kitarist Briggan Krauss, basist Tony Scherr in tolkalec Kenny Wollesen. Laurie Anderson novi projekt Let X=X predstavlja kot zbirko zgodb in zunajserijskih vizualnih upodobitev prvega albuma Big Science, ki je pred dvema letoma ponovno izšel ob štirideseti obletnici izida, v obliki rdečega vinilnega albuma. Temu pa bo dodala še nove skladbe.

Uspeh ob tujem neuspehu

Rodila se je 5. junija 1947 kot Laura Phillips Anderson, leta 1981 se je s skladbo O Superman, o neuspehih ameriških vojaških sil v spopadih na Bližnjem vzhodu, zavihtela na drugo mesto britanskih pop lestvic. Ta singel je bil s prvim albumom Big Science (1982) odskočna deska za njeno zelo inovativno glasbeno kariero, v kateri je posnela štirinajst albumov, večinoma za založbo Warner Brothers. »O Superman ​je pesem o padcu superheroja, o dogodkih v Iraku, vojnah, v katere smo se v zadnjih 40 letih zapletali na Bližnjem vzhodu. Enkrat smo tja poslali sodobne in napredne helikopterje, da bi rešili talce v puščavi, vendar so strmoglavili in zgoreli. Odprava ni bila uspešna. To je pesem o neuspešnosti tehnologije in slepem zaupanju vanjo,« nam je o svoji največji uspešnici povedala Laurie Anderson.

Odnos do tehnologije

Po drugi strani pa je Laurie Anderson zaljubljena v tehnologijo in je zaslovela tudi kot pionirka njenega prepletanja z umetnostjo. V iskanju novih kreativnih orodij je sodelovala pri nastanku glasbenega elektronskega pripomočka, imenovanega talking stick ali govoreča palica. Sodelovala je tudi z raziskovalno ustanovo Interval Re­search Corporation, ki sta jo ustanovila Paul Allen in David Liddle. Leta 2002 je Andersonova postala prva rezidenčna umetnica agencije Nasa in zanjo ustvarila svoj solo performans The End of the Moon. »Tako kot večina ljudi imam do tehnologije ljubezensko-sovražen odnos. In to je problem. Če bi bila tehnologija samo naš sovražnik, bi se bilo lažje opredeliti. Včasih dobi človek občutek, da imajo visokotehnološke naprave lastno voljo, čeprav so le kosi plastike in vezja. Tehnologija uničuje svet. Kot da imajo te naprave svojo voljo. Kot bi bili notri neki majhni … možiclji,« je smeje se pojasnila.

Večna aktivistka

Je tudi večna dvomljiva in aktivistka, ki preizprašuje vprašanja svobode, oblasti, moči in smisla umetnosti. Poudarila je, da »umetniki nimajo posebne odgovornosti spremeniti svet. Tudi poštar ima dolžnost spremeniti svet. Ljudje, ki prodajajo sladkarije, čevlje, v resnici imamo vsi to odgovornost – spremeniti svet na bolje.«

Andersonova živi in ustvarja v New Yorku. Leta 1992 je srečala še enega predanega Newyorčana in ameriško rockovsko legendo Louja Reeda, s katerim je bila poročena od aprila 2008 do njegove smrti oktobra 2013. Šlo je za združitev dveh avantgardnih svetov v enega.

Občasno sta nastopala skupaj ali pa v triu z jazzistom Johnom Zornom. Večkrat je povedala, da jo je John veliko naučil. »Dolgo sem bila prepričana, da mora biti nekaj najstrašnejšega na svetu, če greš na oder, ne da bi vnaprej vedel, kaj boš tam počel, kaj boš igral. In potem kar nekaj zaigraš. To me je sprva spravljalo v obup. V resnici pa smo se v tem našem triu tri leta zelo zabavali.«