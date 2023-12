V nadaljevanju preberite:

Kubanski večinštrumentalist, skladatelj in pevec Ariel Cubria je pomemben del slovenske glasbene scene. Sodeluje pri številnih skupinah in glasbenih projektih. Znan je tudi po tem, da pomaga glasbenikom in glasbenicam njihove pesmi obleči v latino glasbene stile.

Z Neisho ste spremenili Vrhove v Llévame, s Tinkaro Kovač Veter z juga postane Viento Del Sur, z Vladom Kreslinom pa se Tista črna kitara prelevi v Esa negra guitarra. Vsem tem pesmim dajete zelo nov in presenetljiv zvok in postanejo nekako bolj optimistične, skorajda nasmejane.

To je bil cilj. (Smeh.) K pesmi vedno poskušam pristopiti drugače, s tem da hkrati spoštujem njeno osnovno sporočilo. Zato tudi ne spreminjam melodije, tako da jo poslušalci še vedno lahko prepoznajo. Rad imam te pesmi in jih res nočem povsem spremeniti. Dodam le nekaj tropskega vetrca in sonca.