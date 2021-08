Letni oder Ruše

Festival bo odprl nizozemski, na letnem odru pa bo tudi letos izveden 19. Kantfest, ki bo poskrbel za ljubitelje pristne avtorske glasbe.V osrčju zelene idile pod Pohorjem se bodo letos na Letnem odru Ruše zvrstila zveneča imena, kot so, Tabu,, Modrijani, Gajaš,ter Zmelkoow s predskupino Kafe Teater, v sklopu 19. Kantfesta pa bodo nastopiliinterOrganizatorji so pripravili tudi razgiban brezplačen spremljevalni program v Športnem parku Ruše s koncertoma Barriqu,in, ljudskim odrom in predstavami za otroke. Pri čolnarni pod Športnim parkom Ruše bo organiziran spust, imenovan zDRAVAntura. Obiskovalci se bodo s kajaki, supi in čolni spustili po reki Dravi do Drava centra oziroma Limbuškega nabrežja.Festival bo ponovno potekal v tradicionalni dolžini desetih dni, a še vedno v času, ko se le redki odločajo za izpeljavo javnih dogodkov, koncertov in predstav, saj organizacija prinaša kup obveznosti in ukrepov, ki včasih tudi najbolj vztrajnim vzamejo voljo. Pa vendar v času, ki takšne dogodke potrebujemo, navaja organizator festivala Cezam Ruše.Ekipa Cezama se je skupaj s prostovoljci potrudila, da bo festival navdušil vse obiskovalce, prinesel dobro voljo v regijo in se po zaključku s pestrim dogajanjem nadaljeval tudi v PoLetni oder, vikend po festivalu. PoLetni oder bo stal v Športnem parku Ruše, kjer bodo nastopili Alo!Stari,in Lauženki ter zmagovalec letošnjega Kantfesta.