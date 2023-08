Ljudske korenine jazzovske improvizacije

V nadaljevanju preberite:

Izobraževanja (combo vaje, predavanja, individualne in skupinske mentorske ure itd.) in festivalske koncerte, ki bodo potekali pod sloganom preteklost = prihodnost, saj je treba osrednjo nit festivala tokrat iskati v prepletu jazza in ljudske glasbe v sodobnosti, bodo izvajali nekateri najvidnejši predstavniki sodobne slovenske, evropske in svetovne jazzovske platforme, pridružili pa se jim bodo tudi novejši ustvarjalci – mnogi med njimi se bodo v Sloveniji predstavljali premierno (na primer Pedro Martins, Fuensanta, Dunjaluk in Artur Hnatek).