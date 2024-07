Ministrstvo dovolilo izvedbo Magnificovega koncerta v Tivoliju

Ministrstvo za naravne vire in prostor je razveljavilo zavrnitev izdaje soglasja za izvedbo Magnificovega koncerta v Tivoliju in mu izdalo dovoljenje za izvedbo. Koncert bi moral biti 31. avgusta letos, a je glasbenik prireditev po zapletih z dovoljenjem prestavil v Stanežiče.

V odločbi so sicer postavili več pogojev za izpeljavo koncerta: med drugim, da je treba drevesa na prireditvenem prostoru in drevesa, ki neposredno mejijo na prireditveni prostor, pred izvedbo prireditve zaščititi z ograjo na razdalji, ki je enaka ali večja, kot je projekcija krošnje na tla, povečana za dva metra in na način, da bo udeležencem in obiskovalcem prireditve onemogočen dostop do dreves in na rastišče dreves. Poleg tega je prepovedana izvedba kakršnihkoli zemeljskih in gradbenih del in kakršnikoli posegov v debla in krošnje dreves ter njihova rastišča.

Letos v Tivoliju množičnih prireditev ne bo Z mestne občine Ljubljana (Mol) so po odločitvi ministrstva sporočili, da se bodo kljub temu držali dogovora z ministrom Jožetom Novakom, s katerim so se pretekli teden dogovorili, da letos v parku Tivoli množičnih prireditev ne bo. Pričakujejo, da bo v tem času sprejet Načrt upravljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Izjema bo letos le Ljubljanski festival športa, za katerega so že prejeli predhodno soglasje Zavoda RS za varstvo narave, so zapisali na Mol. M. B.

Vsa spremljajoča infrastruktura in oprema ter začasni objekti za izvedbo prireditve se morajo do prireditvenega prostora dostaviti po utrjenih poteh, kot je razvidno iz načrta transporta, ki ga je organizator priložil k vlogi za pridobitev soglasja.

Vsa dostavna vozila, razen intervencijskih vozil, morajo biti med izvedbo prireditve umaknjena iz Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, za udeležence in obiskovalce, ki pridejo do prireditvenega prostora s kolesi, pa mora organizator zagotoviti parkirno mesto na utrjeni površini. Med pripravo in potekom prireditve mora upravljavec Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib opraviti strokovni nadzor, organizator pa je po izvedeni prireditvi dolžan prireditveno območje in uporabljene površine v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v zvezi z izvedbo prireditve počistiti in povrniti v prvotno stanje.

Magnificov koncert ob 30-letnici delovanja bo v Stanežičah. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na ministrstvu so v odločbi zapisali, da »odločba dejansko nima razlogov za zavrnitev, pač pa je v njej le v ne konkretizirane in posplošene trditve zakrita arbitrarnost prvostopnega organa, ki očitno zasleduje le ta cilj, da bi za vsako ceno preprečil izvedbo konkretne prireditve. Primerljivo prireditev DM tek za ženske, na primer, na istem travniku dovoljuje že vrsto let. Razlika je morda le v tem, da na DM teku nastopajo Čuki, na predmetnem koncertu pa Magnifico z gosti, kar pa bi moralo biti stvar glasbenega okusa in ne razlog, da se ena prireditev dovoli, druga pa ne.«

Žal prvostopni organ ni zmogel razumskega pristopa in ni zmogel ali želel zagotoviti enakopravnosti obravnav ter predvidljivosti odločitev, so zapisali na ministrstvu za okolje in prostor v obrazložitvi.

Iz obrazložitve izhaja tudi, da »pogled na fotografije DM teka, ki jih je objavil sam organizator teka na svoji spletni strani, jasno pokaže, da je nosilni argument prvostopnega organa, da se koncert ne dovoli, ker bi bila na koncertu po en do dva obiskovalca na en kvadratni meter prostora, nesmiseln. Na DM teku jih je kar nekajkrat več na enem kvadratnem metru, nadalje pa te osebe tudi tečejo, se pravi da množica tekačic in drugih obiskovalcev v stampedu tepta in uničuje travnik, če sledimo nesmiselni razlagi prvostopnega organa, da je uporaba travnika že njegovo poškodovanje. Po napačnem mnenju prvostopnega organa se travnik poškoduje, če sta na njem po ena ali dve osebi na kvadratni meter, kar seveda ni res. Če bi to držalo, bi prišli do absurdnega zaključka, da je tudi vsaka košnja in že vsaka hoja poškodovanje. Vendar pa je bistveni element travnikov ravno v tem, da gre za habitat, ki se nenehno »poškoduje« in nenehno obnavlja.

DM tek za ženske zavod dovoljuje že vrsto let in ga je tudi letos dovolil sredi meseca maja, se pravi v času največje intenzivnosti rasti travnika, so zapisali na ministrstvu za okolje in prostor: »Koncerta konec avgusta pa ne dovoli, čeprav gre za isti travnik in je razlika le v tem, da je takrat rastno obdobje travnika že skoraj končano. Dovoli torej prireditev s tekom več tisoč oseb po tem travniku v času, ko je travnik najbolj občutljiv na poškodbe, ne dovoli pa prireditve na istem travniku v času, ko je verjetnost tega izredno majhna.«

Igor Arih, Magnificov menedžer, je za Delo potrdil, da koncert vsekakor bo v Stanežičah, ne pa v Tivoliju. Dejal pa je še, da odločitev ministrstva pritrjuje njihovi pritožbi, da je zavod za varstvo narave arbitrarno odločal v primeru organizacije koncerta v Krajinskem parku Tivoli.